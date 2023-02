VIDEO “LASCIAMI” MODÀ/ Canzone Sanremo 2023: le emozioni struggenti di Kekko

IL VIDEO DELLA CANZONE “LASCIAMI” DI MODA’ IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

“Ho scelto una metafora per lasciare libera interpretazione: la fine di un amore per essere universale o di una depressione per raccontare il mio vissuto”, così Kekko Silvestre dei Modà ha raccontato la sua canzone Lasciami al Corriere della Sera. E in effetti nel video della canzone portata al Festival di Sanremo 2023 non si comprende immediatamente quale sia il vero messaggio del pezzo. Perché appunto la clip lascia spazio a diverse interpretazioni, anche se in realtà il significato è soltanto uno. I ‘romantici’, ovvero il popolo dei Modà, hanno fin da subito compreso l’importanza della canzone per Francesco Silvestre, che dopo tanti anni è tornato a far vibrare i cuori del pubblico, con un brano intimo e molto profondo. “Ascoltando questa canzone sono scoppiato in lacrime”, commenta un fan dei Modà, evidentemente rimasto colpito dal testo di Lasciami. “E’ indescrivibile l’emozione che suscita questa canzone”, il commento di un altro utente, sotto il video della canzone pubblicata da Modà sul canale ufficiale YouTube.

"LASCIAMI" TESTO COMPLETO CANZONE DEI MODÀ A SANREMO 2023/ La morsa della depressione

VIDEO “LASCIAMI” CANZONE DEI MODA’ A SANREMO 2023

Un video toccante e commovente quello di Lasciami, specialmente se consideriamo il valore e il significato che gli ha attribuito Kekko Silvestre dei Modà, che nel pezzo ha parlato di un’esperienza che ha vissuto in prima persona: la depressione. “La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te. Ho capito tutto dopo. Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico”, il racconto choc di Francesco Silvestre. Guadando il video di Lasciami, come dicevamo, non si evince il vero significato del testo, in quanto i Modà hanno voluto lasciare aperta ogni porta interpretativa. Le emozioni, però, sono molteplici e innegabili. Vedere per credere.

