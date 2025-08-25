Video Latina Atalanta U23 che racconta la prima giornata del campionato di Serie C girone C. Cronaca, tabellino e migliori azioni.
VIDEO LATINA ATALANTA: VITTORIA DI MISURA!
Video Latina Atalanta U23 che racconta un primo tempo pieno di emozioni, seppur senza reti. Tra le occasioni da evidenziare c’è sicuramente quella che parte dai piedi di Idele per Ghislandi. L’esterno atalantino colpisce ma con poca forza, parata semplice per il portiere. L’occasione più ghiotta capita tra i piedi di Ekuban.
Il disimpegno difensivo dei nerazzurri regala la possibilità a Ekuban di ritrovarsi davanti alla porta. L’attaccante non è freddo e spara fuori da ottima posizione. Dopo 45 minuti il risultato vede le due squadre ferme sul pareggio.
La formazione di casa continua ad attaccare e realizza anche il raddoppio con Marenca. Dopo un’attenta analisi, il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il Latina richiede l’intervento del Football Video Support. Fuorigioco confermato.
Pari Atalanta con Lonardo ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco. Tiro da fuori di Gagliano che va fuori. Finisce così la sfida con il risultato di 1-0 per il Latina. Inizia con una sconfitta l’avventura di Bocchetti sulla panchina della Dea.