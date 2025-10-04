Video Latina Benevento (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata del girone C della Serie C 2025/2026.
VIDEO LATINA BENEVENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Domenico Francioni il Latina vince contro la capolista Benevento superandola per 1 a 0. Nel primo tempo sembrano essere i nerazzurri a voler prendere in mano le redini dell’incontro affacciandosi appunto in zona offensiva già verso l’8′ con una conclusione di Riccardi deviata in calcio d’angolo e chiamando poi in causa l’estremo difensore avversario Vannuchi al 10′ tramite un tentativo pericoloso di Parigi.
Quest’ultimo non fa quindi di meglio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione al 23′ ed i Sanniti dimostrano anche loro di non saper concretizzare al 24′ con uno spunto insidioso di Lamesta, in ritardo sul suggerimento di un compagno.
Nel secondo tempo gli Stregoni provano a proseguire il lavoro offensivo svolto sul finire della frazione di gioco precedente con le giocate di Borghini al 52′ e di Salvemini al 56′, entrambe però disinnescate dal portiere Mastrantonio.
Nel finale i Leoni Alati spezzano l’equilibrio di partenza andando in gol di testa con Ekuban su assist di Ercolano al 64′. Sempre i Pontini sfiorano un’altra rete ed il relativo raddoppio sia al 67′ con Ekuban che al 68′ con Parodi.
Questo risultato proietta il Benevento a quota 11 nella classifica del girone B di Serie C grazie ai tre nuovi punti conquistati in casa. La sconfitta esterna incolla invece il Benevento a sedici punti, venendo raggiunto momentaneamente in vetta dalla Salernitana che giocherà soltanto domenica per l’ottava giornata della stagione 2025/2026.