Video/ Latina Brindisi (1-3) gol e highlights: batosta per la capolista (Serie C girone C, 30 settembre 2023)

VIDEO LATINA BRINDISI (1-3): CHE COLPO PER I PUGLIESI!

Latina e Brindisi si è conclusa con una vittoria per il Brindisi, che ha ottenuto un vantaggio di 1-0. Il gol che ha fissato il punteggio a favore del Latina è stato realizzato da Paganini. Questo gol ha dato al Latina il vantaggio iniziale, dimostrando l’efficacia dell’attacco della squadra di casa. Mentre il Latina cercava di consolidare il proprio vantaggio, il Brindisi ha lottato per cercare di pareggiare il punteggio. La partita è stata caratterizzata da momenti di azione e determinazione da entrambe le squadre, ma alla fine è stato il Latina a emergere vittorioso con un punteggio di 1-0. Paganini, autore del gol, è stato fondamentale nel contribuire al successo della sua squadra in questa partita contro il Brindisi.

Latina e Brindisi, il Brindisi ha preso il comando del match conducendo per 2-1 grazie alle reti di Bunino e Bizzotto. Bunino e Bizzotto, con le loro capacità d’attacco, hanno dimostrato l’efficacia dell’offensiva del Brindisi. Le loro reti hanno portato la squadra in vantaggio, lasciando il Latina nella difficile situazione di dover rimontare. Questi gol hanno contribuito a dare slancio al Brindisi, mentre il Latina cercava di reagire per pareggiare il punteggio prima della fine del primo tempo. La partita si è rivelata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che cercavano di sfruttare al meglio le loro occasioni da gol. Alla fine del primo tempo, il Brindisi si trovava in vantaggio per 2-1, e il Latina aveva il compito di cercare di ribaltare la situazione nella seconda metà della partita.

VIDEO LATINA BRINDISI: IL SECONDO TEMPO

Latina e Brindisi, il Brindisi ha preso il controllo del match portandosi in vantaggio per 3-1, con il gol di Albertini. Albertini, con la sua abilità nell’attacco, ha realizzato un gol chiave che ha contribuito in modo significativo al vantaggio del Brindisi. Questo momento ha sicuramente messo sotto pressione il Latina, che ha cercato di rispondere allo svantaggio.Il Brindisi, con il risultato di 3-1 a suo favore, ha dimostrato un’iniziale supremazia e ha sfruttato le opportunità offerte per segnare. Nel frattempo, il Latina avrebbe dovuto regroupare e cercare soluzioni per recuperare dallo svantaggio. La partita si è svolta con ritmo frenetico nei primi venti minuti, con il Brindisi che ha cercato di consolidare il suo vantaggio e il Latina che ha lottato per tornare in gioco.

Latina e Brindisi, il Brindisi ha conquistato la vittoria con un risultato di 3-1. Sul filo di lana, Malaccari del Brindisi ha avuto un’opportunità per segnare un ulteriore gol nei momenti conclusivi della partita. Malaccari, carico di determinazione, stava cercando di ampliare ulteriormente il vantaggio del Brindisi. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere del Latina hanno probabilmente compiuto un intervento decisivo, impedendo il completamento dell’azione. Nonostante l’occasione mancata di Malaccari, il Brindisi ha comunque festeggiato la vittoria con il punteggio di 3-1, sottolineando la solidità della sua prestazione in questa partita contro il Latina. La partita si è conclusa con emozioni e tensione fino all’ultimo minuto, con il Brindisi che ha consolidato il proprio successo.

LATINA BRINDISI, IL TABELLINO

LATINA: Cardinali M. (Portiere), Serbouti A. (dal 1′ st Crecco L.), Cortinovis F., Rocchi G., Paganini L., Di Livio L., Del Sole F. (dal 18′ st Polletta R.), Cittadino A. (dal 2′ st Biagi S.), Ercolano E. (dal 24′ st Mastroianni F.), Fella G., Fabrizi L. (dal 2′ st Jallow S.). A disposizione: Bertini T. (Portiere), De Santis E., Di Renzo G., Gallo S., Perseu F., Vona M. (Portiere)

BRINDISI: Saio I. (Portiere), Valenti B., Cappelletti D., Bizzotto N., Nicolao G., Costa R. (dal 17′ st Vona A.), Ceesay W. R. (dal 5′ st Cancelli C.), Albertini A., Malaccari N., Bunino C. (dal 6′ st Lombardi L.), Fall M. (dal 16′ st Moretti F.). A disposizione: Albertazzi M. (Portiere), Bellucci N., De Angelis P., De Feo G., Galano C., Ganz S., Golfo F., Gorzelewski F., Mazia A., Monti N., Petrucci D.

Reti: al 6′ pt Paganini L. (Latina) al 26′ pt Bunino C. (Brindisi) , al 30′ pt Bizzotto N. (Brindisi) , al 39′ pt Albertini A. (Brindisi) .

Ammonizioni: al 36′ pt Cittadino A. (Latina), al 45’+1 st Fella G. (Latina) al 42′ pt Malaccari N. (Brindisi), al 13′ st Saio I. (Brindisi), al 23′ st Lombardi L. (Brindisi).

