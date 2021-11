Video/ Latina Campobasso (4-1) gol e highlights: decisivi Carletti e Sane (Serie C)

VIDEO LATINA CAMPOBASSO 4-1: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 4-1 Latina Campobasso. Nella sfida valevole per la 14^ giornata di andata del girone C di Serie C, i padroni di casa conquistano la vittoria con una brillante prestazione come possiamo vedere nel video degli highlights. Il Latina riscatta la sconfitta dello scorso turno subito in casa della Virtus Francavilla, e si porta a 14 punti in classifica. Il Campobasso cade in trasferta, con il successo che manca da quattro partite. I molisani restano quindi a 16 punti.

Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Dopo i primi minuti di studio, è il Latina che prova a prendere in mano il pallino del gioco. Al 5′ i laziali si rendono pericolosi con la conclusione di Tessiore, la quale trova la buona risposta di Raccichini. Al 20′ il Latina passa in vantaggio. Raccichini sbaglia clamorosamente il rinvio e serve involontariamente Carletti, che da pochi passi non può sbagliare, è 1-0. I padroni di casa provano a sfruttare il momento positivo, e al 34′ ci riprova Carletti, che non inquadra il bersaglio. Al 45′ arriva il raddoppio. Contropiede condotto da Tessiore e concluso con il gol di Sane. Il primo tempo si conclude sul 2-0 in favore del Latina.

VIDEO LATINA CAMPOBASSO 4-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Latina prova ad amministrare il doppio vantaggio. Il Campobasso mostra nervosismo, e al 58′ resta in dieci uomini. Bontà colpisce Carletti con il gomito alto, è la seconda ammonizione per lui e viene quindi espulso. La superiorità numerica mette in discesa la gara per i padroni di casa, e al 67′ realizzano il terzo gol. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sane svetta su tutti e di testa realizza la doppietta personale e la rete del 3-0.

Passa un minuto e il Latina realizza il poker. Sane serve un perfetto assist per Carletti che fulmina Raccichini. Doppietta anche per il numero 9 e gol del 4-0. Il Latina gestisce con tranquillità i quattro gol di vantaggio fino al 91′, quando De Santis colpisce la palla con la mano in area di rigore. Tiro dagli undici metri per il Campobasso. Sul dischetto va Rossetti che trasforma, fissando il punteggio sul finale 4-1.

VIDEO LATINA CAMPOBASSO 4-1: IL TABELLINO

RETI: 20′ Carletti (L), 45′ Sane (L), 67′ Sane (L), 68′ Carletti (L), 92′ Rossetti (C).

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Sane, Giorgini; Ercolano, Barberini, Tessiore, Di Livio, Esposito; Carletti, Nicolao. A disp. Alonzo, Marcucci, Celli, Mascia, Atiagli, D’Aloia, Rossi. All. Daniele Di Donato.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Magri, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Bontà, Ladu; Emmausso, Rossetti, Liguori. A disp. Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Pace, Martino, Candellori, De Biase, Giunta, Persia, Vitali, Parigi. All. Mirko Cudini.

