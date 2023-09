VIDEO/ Latina Casertana (risultato 1-1) gol e highlihts. Curcio risponde a Fabrizi (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA CASERTANA: LA PARTITA

La Casertana ferma la corsa del Latina pareggiando al “Francioni”. Il Latina inizia subito pericolosamente, con una combinazione tra Jallow e Paganini. Al 13′ Venturi respinge un pericoloso tiro di Riccardi. La Casertana si fa vedere al 21′ con Tavernelli, ma il suo tiro non trova la porta. Il Latina continua ad attaccare e trova il gol del vantaggio al 29′ con Fabrizi che segna su calcio di rigore, assegnato per un fallo di Sciacca su Paganini (che viene ammonito). Anche Celiento viene ammonito. La Casertana cerca di riorganizzarsi dopo lo svantaggio, ma il Latina sembra essere in controllo. Tuttavia, nel recupero della prima metà, la squadra campana riesce a pareggiare con un gol di Curcio, servito da Casoli, e si va all’intervallo sull’1-1.

Nel secondo tempo, la Casertana effettua due cambi, sostituendo Paglino con Anastasio e Fabbri con Soprano. Proprio Soprano al 7′ cerca il gol del sorpasso, ma si scontra con una grande parata di Cardinale. Il Latina risponde con un tiro di Riccardi che però non trova fortuna. Rocchi viene ammonito, e Riccardi ci prova nuovamente al quarto d’ora, ma il suo tiro viene bloccato da Damian. Nel Latina, Mastroianni entra al posto di Biagi, ma il punteggio rimane 1-1 a metà ripresa al “Francioni”. Al 29′, la Casertana continua ad attaccare, con una grande palla di Proietti per Tavernelli, ma il suo tiro finisce fuori. Il Latina sembra essere a corto di energie, ma al 90′ cerca comunque un ultimo sforzo. Tuttavia, la conclusione viene bloccata, e la partita si conclude sull’1-1. È il secondo pareggio consecutivo per la Casertana dopo l’inizio di campionato in ritardo a causa del ripescaggio. Il Latina guadagna un punto, ma non riesce a ottenere la vittoria che avrebbe mantenuto un ritmo da primato in classifica.

IL TABELLINO DI LATINA CASERTANA 1-1

MARCATORI: 28’ Fabrizi (rig); 46’ Curcio

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini (73’ Del Sole), Di Livio, Biagi (65’ Mastroianni), Riccardi, Grecco (56’ Ercolano), Fabrizi, Jallow (56’ Fella). A disp. Vona, Bertini, Ercolano, Perseu, Mastroianni, Fella, Serbouti, Gallo, Del Sole, Polletta, Di Renzo. All. Daniele Di Donato

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Paglino (46’ Anastasio), Celiento, Sciacca, Fabbri (46’ Soprano); Damian, Proietti, Toscano (83 Matese); Casoli; Tavernelli, Curcio (93’ Taurino). A disp. Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Del Prete, Taurino, Turchetta, Anastasio, Cadili. All. Vincenzo Cangelosi

ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Gilberto Laghezza di Mestre; IV ufficiale Lorenzo Maccarini di Arezzo

