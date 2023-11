Video/ Latina Crotone (0-0) gol e highlights: reti inviolate nell’agro pontino

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA CROTONE: SINTESI

Latina e Crotone, il risultato rimane ancorato sullo 0-0, ma un momento significativo è stato l’occasione creata da Gomez del Crotone. Gomez si è distinto con una chiara opportunità che avrebbe potuto dare il vantaggio al Crotone. Il giocatore ha dimostrato agilità e determinazione nell’approccio alla porta avversaria, cercando di sbloccare il risultato a favore della sua squadra. Nonostante l’occasione di Gomez, la partita si è mantenuta in equilibrio fino a questo momento. Entrambe le squadre stanno cercando di imporre il proprio gioco, ma la difesa avversaria ha finora resistito agli attacchi. La partita tra Latina e Crotone si preannuncia quindi avvincente, con momenti di brillantezza da parte dei singoli giocatori.

Latina e Crotone si è concluso con un bilancio ancora in equilibrio, fissato sullo 0-0. Nonostante l’assenza di reti, la partita è stata caratterizzata da momenti intensi e da azioni avvincenti. Un momento significativo è stato l’occasione creata da Mastroianni del Latina. Mastroianni ha sfoderato una giocata di classe che avrebbe potuto cambiare il destino del match. In una situazione promettente, il giocatore del Latina ha cercato di sbloccare il risultato con un tiro ben calibrato. Tuttavia, la difesa avversaria ha risposto con prontezza, mantenendo inviolata la propria porta. Nonostante l’assenza di gol, la partita ha offerto emozioni agli spettatori, con entrambe le squadre che hanno dimostrato impegno e determinazione. Il secondo tempo si prospetta avvincente, con entrambe le squadre desiderose di conquistare il vantaggio. La partita è ancora aperta, e sarà interessante vedere come si evolverà nel corso della seconda metà.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA CROTONE, IL SECONDO TEMPO

Latina e Crotone, il risultato persiste sullo 0-0, ma un momento degno di nota è stato l’occasione creata da Leo del Crotone su calcio d’angolo. Leo, posizionato strategicamente durante un calcio d’angolo, ha avuto un’opportunità chiara per sbloccare il punteggio a favore del Crotone. Il pallone è giunto perfettamente sulla sua testa, ma la sua conclusione ha trovato una risposta attenta da parte del portiere avversario o è terminata di poco a lato. Nonostante il persistere del risultato in equilibrio, Leo ha dimostrato la pericolosità del Crotone sulle palle inattive. Il Latina, d’altra parte, sta cercando di resistere all’offensiva avversaria e di trovare spazi per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il secondo tempo si sviluppa con momenti tesi e azioni da entrambe le parti.

Latina e Crotone si è conclusa con un risultato finale di 0-0, in un incontro che ha visto entrambe le squadre impegnate in un testa a testa equilibrato. Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a cercare la vittoria, ma le difese si sono dimostrate solide e i portieri hanno fatto buona guardia. Il Crotone ha avuto un’occasione significativa con Leo su calcio d’angolo, ma la rete si è negata. Il Latina ha mostrato determinazione nel cercare l’apertura, ma il Crotone ha resistito agli attacchi avversari. Nonostante gli sforzi, nessuna delle due squadre è riuscita a rompere l’equilibrio. In sintesi, la partita è stata caratterizzata da una lotta accesa, ma alla fine, il risultato si è risolto con una divisione equa dei punti. Entrambe le squadre hanno dimostrato impegno, ma la mancanza di precisione nelle occasioni chiave ha portato al pareggio finale.

LATINA CROTONE, IL TABELLINO

LATINA: Cardinali M. (Portiere), De Santis E., Rocchi G., Cortinovis F., Paganini L., Di Livio L., Cittadino A. (dal 18′ st Ercolano E.), Riccardi A. (dal 43′ st Fabrizi L.), Crecco L., Fella G. (dal 18′ st Del Sole F.), Mastroianni F. (dal 31′ st Jallow S.). A disposizione: Bertini T. (Portiere), Di Renzo G., Gallo S., Marino A., Perseu F., Polletta R., Serbouti A., Vona M. (Portiere)

CROTONE: Dini A. (Portiere), Leo D., Loiacono G., Bove D., Tribuzzi A., Felippe Martello L., Petriccione J., D’Ursi E., Crialese C. (dal 34′ st Giron M.), Gomez G. (dal 34′ st Cantisani R.), Tumminello M.. A disposizione: Bruzzaniti G., D’Alterio F. (Portiere), Giannotti P., Jurcec J., Lucano A. (Portiere), Pannitteri O., Papini F., Schiro T., Solmonte A., Spaltro R.

AMMONIZIONI: al 7′ st Fella G. (Latina), al 12′ st Cortinovis F. (Latina), al 36′ st Ercolano E. (Latina), al 45’+1 st Di Livio L. (Latina).

