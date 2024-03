Video/ Latina Foggia (3-0) gol e highlights: Fella triplica nel recupero! (Serie C, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA FOGGIA: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Latina supera il Foggia per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Fontana tentano di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già all’8′ con un colpo di testa di Paganini parato in corner da Perina. I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 12′ grazie alla rete messa a segno da Marino, su assist di Vona ed approfittando di un’incertezza dell’estremo difensore Perina sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti allenati da mister Cudini replicano al 18′ ed al 38′ con un paio di opportunità fallite da Rolando.

Nel secondo tempo i Leoni Alati si vedono costretti ad effettuare una sostituzione in maniera prematura rimpiazzando il già ammonito Vona con De Santis a causa di un infortunio verso il 57′. Nell’ultima parte dell’incontro i pontini trovano il gol del raddoppio al 69′ per merito di Fabrizi, ricevendo palla dal duo composto da Ercolani e Di Livio. Al 90’+1′ Mazzocco non sigla il tris su cross di Fella e ci pensa invece Fella a chiudere i conti al 90’+3′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Perina su Mazzocco.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Edoardo Manedo Mazzoni, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo una sola volta per ammonire Vona tra i padroni di casa. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 51 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Foggia non si muove, rimanendo fermo a 45 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA FOGGIA: IL TABELLINO

Latina-Foggia 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 12′ Marino(L); 69′ Fabrizi(L); 90’+2′ RIG. Fella(L).

Assist: 12′ Vona(L); 69′ Di Livio(L).

LATINA (3-4-2-1) – Guadagno; Vona, Cortinovis, Marino; Ercolano, Di Livio, Paganini, Crecco; Del Sole, Riccardi; Mastroianni. A disposizione: Fasolini, Scravaglieri, Di Renzo, De Santis, Perseu, Mazzocco, Capanni, D’Orazio, Fabrizi, Fella, Sorrentino. Allenatore: Gaetano Fontana.

FOGGIA (3-4-3) – Perina; Salines, Riccardi, Rizzo; Silvestro, Odjer, Tascone, Vezzoni; Millico, Gagliano, Rolando. A disposizione: De Simone, Nobile, Papazoz, Castaldi, Ercolano, Di Noia, Schenetti, Embalo, Brancato, Tonin, Antonacci, Manneh. Allenatore: Mirko Cudini.

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (sezione di Prato).

Ammoniti: 52′ Vona(L).

