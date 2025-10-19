Video Latina Giugliano (risultato finale 0-1) gol e highlights della sfida valida per il decimo turno del girone C della Serie C 2025/2026.

VIDEO LATINA GIUGLIANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Giugliano sconfigge in trasferta il Latina per 1 a 0. Nel primo tempo i campani partono con il turbo inserito a giudicare dal gol del vantaggio trovato subito in avvio di gara Baldé con una giocata vincente intorno al 7′.

La sfida non comincia invece nel migliore ei modi per i Leoni Alati, costretti ad una sostituzione prematura richiamando in panchina Parodi a causa di un infortunio ed inserendo al suo posto Vona già verso l’8′. I due portieri Mastrantonio e Russo non si fanno sorprendere da De Rosa al 13′ da una parte e da Ekuban al quarto d’ora dall’altra, così come su Nepi al 21′.

I Pontini non inquadrano il bersaglio al 29′ con Ercolano ed i Tigrotti collezionano chances fallite al 40′ con Baldé, al 41′ con Peluso ed al 43′ con Del Fabro. Nel secondo tempo i nerazzurri si disperano quando al 51′ è Parigi a non sfruttare a dovere un’occasione interessante per passare in vantaggio.

Nel finale l’estemo difensore Mastrantonio è provvidenziale nel tenere a galla i suoi disinnescando l’ennesimo spunto di Baldé al 62′ e Nepi sfiora il bis del raddoppio definitivo al 90′ con una soluzione larga un pochino troppo larga.

Questa vittoria regala tre nuovi punti al Giugliano che aumenta il proprio bottino stagionale per il 2025/2026 raggiungendo quota 9 nel girone C. La sconfitta rimediata sul proprio campo incolla invece il Latina a dodici punti in questa classifica della Serie C.

VIDEO LATINA GIUGLIANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

