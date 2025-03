VIDEO LATINA JUVENTUS NEXT GEN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Latina ha la meglio per 3 a 2 nei confronti della Juventus Next Gen. Nel primo tempo i Pontini non si fanno pregare e comiciano forte riuscendo a spezzare l’equilibrio iniziale poco prima del quarto d’ora di gioco tramite il gol firmato da Rapisarda, su suggerimento del collega Di Livio.

I bianconeri si vedono invece costretti a sostituire Cudrig con Pietrelli a causa di un infortunio al 38′ e restano poi in inferiorità numerica dai minuti di recupero per colpa dell’espulsione ottenuta da Puczka, ammonito per due volte.

Nel secondo tempo la squadra B della Vecchia Signora torna in campo con il piglio giusto e, dopo aver trovato il gol del pareggio sul calcio d’angolo battuto da Adzic, è Turicchia a completare il sorpasso momentaneo con un doppietta realizzata tra il 51′ e l’ora di gioco. I nerazzurri non ci stanno e riprendono gli avversari all’81’ con la rete segnata da Improta.

Ci pensa Zuppel, con un colpo di testa vincente, a siglare il gol della rimonta definitiva all’88’. La vittoria assegna tre punti al Latina che sale così a quota 35 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025. Il KO blocca invece il Latina a 27 punti.

VIDEO LATINA JUVENTUS NEXT GEN: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS