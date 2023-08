Video/ Latina Lazio (0-9) gol e highlights: goleada biancoceleste al Francioni (amichevole 13 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA LAZIO 0-9, CHE GOLEADA!

L’ultima amichevole della Lazio prima dell’inizio del campionato diventa un festival del gol per i biancocelesti che al Francioni fanno visita al Latina. La scelta della location non è stata casuale, la serata serviva più che altro a rendere omaggio a Vincenzo D’Amico, scomparso di recente, nato e cresciuto proprio da queste parti. La partita serviva più che altro a lubrificare i meccanismi della formazione di Sarri che domenica prossima farà il suo esordio in campionato a casa del Lecce, con gli ultimi precedenti al Via del Mare che non sorridono ai capitolini.

Diretta/ Monza Reggiana (risultato finale 1-2): Cigarini elimina i brianzoli! (Coppa Italia 13 agosto 2023)

Era quindi fondamentale sistemare ogni tassello e il risultato finale di 0-9 ci restituisce la fotografia di una squadra in salute dove i nuovi innesti sembrano essersi subito integrati, in attesa di qualche ulteriore colpo in entrata che farebbe ancora più felici i tifosi che sognano di vivere una Champions League da protagonisti. Ovviamente è presto trarre delle conclusioni considerando il valore dell’avversario, stasera si è inoltre capito che i pontini dovranno sudarsi la salvezza e difficilmente nel corso della stagione li vedremo nella parte sinistra della classifica.

Risultati Coppa Italia 2023/ Diretta gol live score: bene Lecce, cade il Monza (oggi domenica 13 agosto)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LATINA LAZIO 0-9, LA CRONACA

Alla Lazio bastano 13 minuti per rompere il ghiaccio: Luis Alberto inventa un corridoio per Immobile che non può assolutamente sbagliare, non contro una squadra di Serie C. Il numero 17 andrà a segno altre due volte portandosi a casa il pallone. Ma non c’è gloria soltanto per lui, anche Felipe Anderson si unisce alla festa così come De Santis che se la butta dentro da solo, come se ai biancocelesti servisse un aiuto per gonfiare ripetutamente la rete. Gli sforzi del portiere Cardinali non sono bastati al Latina per limitare i danni, a inizio ripresa i vice-campioni d’Italia infieriscono con Lazzari che si fa tutto il campo palla al piede e una volta saltato anche l’estremo difensore avversario serve Zaccagni che segna a porta spalancata.

Diretta/ Lecce Como (risultato finale 1-0): passano i salentini! (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

Successivamente sono i nuovi arrivati a prendersi la scena: Kamada, Isaksen e Castellanos rimpinguano ulteriormente il bottino, facendo sì che Sarri potesse tranquillamente fare le sue rotazioni schierando nella ripresa le seconde linee e i giovani: Adamonis prende il posto di Provedel tra i pali, e questa è un’ulteriore conferma del fatto che Maximiano ormai non rientra più nei piani del mister. In campo si vedono anche Bašić, Gila, Bertini, Fares e Saná Fernandes. Tutti elementi che dovranno sgomitare parecchio e mettersi in evidenza per ritagliarsi un posto non tanto tra i titolari (che non di discutono) quanto tra le alternative affidabili che tra un impegno ravvicinato e l’altro avranno l’occasione di dire la loro e magari scalare le gerarchie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA