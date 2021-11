Video/ Latina Messina (1-0) gol e highlights: vittoria di rigore (Serie C)

VIDEO LATINA MESSINA 1-0: GLI HIGHLIGHTS

Finisce 1-0 Latina Messina. Nella gara valida per la 15^ giornata di andata del girone C di Serie C, a conquistare i tre punti è la formazione allenata da Daniele Di Donato, grazie al rigore trasformato da Carletti, come possiamo vedere nel video degli highlights. Per il Latina si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella dello scorso turno conquistata in casa contro il Campobasso. Successo che permette ai laziali di allontanare la zona play-out. Continua il periodo negativo per il Messina di Ezio Capuano. Quella contro il Latina è la terza sconfitta consecutiva, con i siciliani che continuano ad occupare le posizioni basse di classifica. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita. Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte delle due squadre, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. Con il passare dei minuti, il pallino del gioco sembra essere in mano al Latina.

Il primo squillo del match è però del Messina e arriva al 20′. Cross al centro di Sarzi Puttini, De Santis prova ad allontanare il pericolo con un colpo di testa che si va a stampare sulla traversa, sfiorando l’autogol. Al 30′ l’episodio che sblocca la gara. Mikulic atterra Carletti in area: calcio di rigore per il Latina. Sul dischetto va lo stesso Carletti che spiazza Lewandowski, è 1-0. La risposta del Messina arriva al 44′. Konate è tutto solo in area, ma colpisce male la palla e spreca clamorosamente l’ottima occasione. Nella ripresa il Latina prova ad amministrare il vantaggio, il Messina cerca la reazione ma non riesce a trovare varchi. L’unico sussulto del secondo tempo arriva nel recupero, precisamente al minuto 94. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fazzi devia sul primo palo, Cardinali con uno splendido riflesso riesce a metterla in corner. Termina così con la vittoria del Latina, il risultato finale è 1-0.

VIDEO LATINA MESSINA 1-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al triplice fischio di Latina Messina, terminata con il risultato di 1-0, gli allenatori delle due compagini hanno analizzato la partita in conferenza stampa. Il tecnico del Latina, Daniele Di Donato è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita. Nel finale, il Messina ha provato a pareggiarla con un colpo di testa, ma è stato bravo Cardinali a respingerla. Potevamo segnare il raddoppio, qualcosa è mancato, ma nel complesso sono contento perché oggi contavano i tre punti e li abbiamo ottenuti”.

Rammaricato l’allenatore del Messina, Ezio Capuano che ha dichiarato: “Il Messina non meritava di perdere, anzi poteva vincerla. Abbiamo avuto sei palle gol, siamo stati alti. In particolare quella con Konate è stata clamorosa, era tutto solo. C’è stato anche un miracolo del portiere su Fazzi, poi c’è la traversa, un rigore netto su Adorante. Giocare in questo modo fuori casa e tornare a mani vuote fa male. Nel calcio è il risultato che conta”.

VIDEO LATINA MESSINA 1-0: IL TABELLINO

RETI: 31′ rig. Carletti (L).

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis (69′ Celli), Esposito, Giorgini; Ercolano (69′ Teraschi), Amadio, Tessiore, Di Livio (60′ Barberini), Nicolao; Carletti (81′ Rossi), Sane (69′ Jefferson). A disp.: Alonzi, Carissoni, Atiagli, Marcucci, D’Aloia, Mascia. All. Di Donato.

MESSINA (3-4-1-2): Lewandowski; Celic (46′ Rondinella), Carillo, Mikulic (58′ Damian); Simonetti (72′ Distefano), Fazzi, Fofana, Konate (46′ Catania), Sarzi Puttini (79′ Busatto); Adorante, Vukusic. A disp.: Fusco, Fantoni. All. Capuano.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LATINA MESSINA, da elevensport



© RIPRODUZIONE RISERVATA