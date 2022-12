Video/ Latina Monopoli (0-0) highlights: ospiti in 9, clima infuocato! (Serie C)

Video Latina Monopoli che non racconta particolari emozioni del match. Le due squadre, nel corso dei primi 45 minuti, si studiano e cercano di limitarsi al chiudere le avanzate degli avversari. Meglio il Monopoli che con Giuseppe Fella, ex giocatore del Palermo oltre che della Salernitana e dell’Avellino, che prova a smarcarsi salvo poi non trovare mai la posizione giusta per attaccare la porta. Unica occasione degna di nota nel finale quando il Latina colpisce con De Santis la palla che si spegne fuori di poco. Azione importante per il difensore e squadre all’intervallo dopo i primi 45 minuti della partita.

Secondo tempo che è molto più divertente del primo. Azioni da una parte e dall’altra con Di Livio protagonista. Prima calcia lui poi serve i compagni con un’ottima inbucata. Latina che vuole trovare il gol ma non ci riesce e nel frattempo la sfida di spegne lentamente fino a quando non iniziano i cartellini. Pioggia di sanzioni in campo con varie ammonizioni, tra le quali quella inflitta a Simeri. Lo steso attaccante verrà espulso nel fine partita per un intervento a gamba tesa pericoloso lasciando la propria formazione in dieci uomini. Alla fine Monopoli in 9 uomini, anche Bussaglia, come Simeri, si becca due volte il cartellino giallo e lascia anzitempo il campo. Chance sprecata di avanzare in classifica per il Monopoli con il Latina che rimane sempre sul meno due dagli avversari pugliesi.

VIDEO LATINA MONOPOLI: IL TABELLINO

LATINA: Bordin A., Carissoni L., Carletti C., Celli A., De Santis E., Di Livio L., Esposito A., Fabrizi L., Giorgini A., Riccardi A., Tonti A. (Portiere). A disposizione: Barberini C., Cardinali M. (Portiere), Di Mino M., Esposito A., Giannini F. (Portiere), Nori T., Pellegrino A., Rosseti L., Sannipoli D., Tessiore A.

MONOPOLI: Bizzotto N., Drudi M., Falbo L., Fella G., Hamlili Z., Manzari G., Pinto G., Simeri S., Vassallo F., Vettorel T. (Portiere), Viteritti O.. A disposizione: Avogadri L. (Portiere), Bussaglia A., Cascella R., Di Benedetto V., Fornasier M., Iurino G. (Portiere), Montini M., Piarulli S., Radicchio V. M., Rolando M., Starita E.

Ammonizioni: Simeri, Bussaglia, Esposito, Hamlili, Bizzotto, Starita, Di Mino

Espulsioni: Simeri e Bussaglia











