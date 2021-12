Video/ Latina Palermo (1-0) gol e highlights: Carletti punisce i rosanero (Serie C)

Allo Stadio Domenico Francioni il Latina supera il Palermo per 1 a 0, come potremo ammirare nei video highlights di Latina Palermo. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Filippi a tentare di affacciarsi pericolosamente in avanti subito in apertura al 5′ quando la conclusione di Brunori, pressato da un avversario, viene respinta dal portiere Cardinali. La partita cambia però dall’11’ quando Buttaro viene espulso con un cartellino rosso diretto avendo atterrato Jefferson, lanciato a rete da un errore di Lancini. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Di Donato approfittano della superiorità numerica riuscendo a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Carletti, autore di un colpo di testa vincente su assist di Giorgini. I rosanero rimangono poi addirittura in nove uomini quando l’estremo difensore Pelagotti interviene a ginocchio alto su Jefferson appena fuori dalla sua area, rimediando un altro cartellino rosso diretto al 34′ e forzando l’ingresso di Massolo al posto di Fella al 35′.

VIDEO LATINA PALERMO: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i nerazzurri gestiscono il possesso della sfera andando senza fretta a caccia dell’eventuale raddoppio come quando Jefferson non arriva sul tiro-cross di Tessiore al 68′. Nell’ultima parte dell’incontro i leoni alati perdono pure loro un giocatore quando Amadio viene espulso per doppia ammonizione al 71′ ma sprecano clamorosamente all’85’ con Massolo a tenere vive le speranze dei suoi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Nicolò Marini, proveniente dalla sezione di Trieste, oltre ad aver espulso Brunori e Pelagotti con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Amadio, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Esposito e Cardinali da un lato, Accardi, Odjer e Perrotta dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Latina di salire a quota 25 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Palermo non si muove, rimanendo fermo con i suoi 33 punti.

VIDEO LATINA PALERMO: IL TABELLINO

Latina-Palermo 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 18′ Carletti(L);

LATINA (3-5-2) – Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano, Barberini, Amadio, Tessiore, De Santis; Carletti, Jefferson. All.: Di Donato.

PALERMO (3-5-2) – Pelagotti; Lancini; Buttaro, Perrotta; Almici, Odjer, Dall’Oglio, Luperini, Giron; Fella, Brunori. All.: Filippi.

Arbitro: Nicolò Marini (sezione di Trieste).

Ammoniti: 57′ Accardi(P); 60′, 71′ Amadio(L); 68′ Odjer(P); 76′ Esposito(L); 77′ Perrotta(P); 90′ Cardinali(L).

Espulsi: 11′ Brunori(P); 34′ Pelagotti(P); 71′ Amadio(L).

