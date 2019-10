Video/ Lazio Atalanta (3-3): highlights e gol, che spettacolo all’Olimpico!

Nel video di Lazio Atalanta possiamo ammirare una partita incredibile, con i biancocelesti che nel recupero agguantano il 3-3 dopo essere stati sotto di tre gol. I bergamaschi iniziano subito a testa bassa con tentativi di Malinovskyi e Gomez, la Lazio risponde con una serpentina di Milinkovic-Savic. La prima grande occasione al 12′ è atalantina: affonda Hateboer e crossa al centro, Pasalic devia a centro area ma la risposta di piede di Strakosha è Super. La Lazio allenta la pressione avversaria ma in campo c’è solo l’Atalanta. Al 21′ un gran destro di Muriel sorvola di poco la traversa, quindi al 23′ azione spettacolare con Hateboer che di tacco innesca Gosens, a sua volta bravo a pescare in mezzo all’area Muriel. Per il colombiano è semplice sbloccare il risultato. Al 27′ fallo di Marusic, ammonito, sulla trequarti su Gosens. La punizione la batte Muriel forte e tesa in area, il pallone sfila sul secondo palo senza deviazioni, beffando Strakosha. Sullo 0-2 la Lazio è sotto shock, l’Atalanta conclude a rete a ripetizione, poi al 37′ Luis Alberto si addormenta al limite dell’area, nuovo break bergamasco e Gomez sigla lo 0-3 con cui si chiude il primo tempo.

VIDEO LAZIO ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Lazio fischiatissima, Inzaghi inizia la ripresa con Patric e Cataldi al posto degli ammoniti Marusic e Parolo. Viene ammonito anche Lulic, poi la Lazio prova due volte ad accorciare le distanze, con un destro a giro di Luis Alberto e con Correa che calcia a lato da posizione defilata sulla sinistra dopo aver saltato di slancio Toloi. Dal 24′ si materializza però la clamorosa rimonta: pestone di Palomino su Immobile, calcio di rigore che il centravanti laziale trasforma. Subito dopo, Correa sfonda a destra e piazza di potenza il pallone sotto la traversa. Sul 2-3 la partita è completamente trasformata, Gollini deve fare gli straordinari su una conclusione a girare di Luis Alberto e soprattutto su un colpo di testa di Correa, ma in contropiede l’Atalanta fallisce il poker, con Strakosha e Luiz Felipe che si immolano. Al 92′, De Roon stende ancora Immobile in area. Calcio di rigore che Immobile tira forte ma non angolato, Gollini tocca ma non trattiene e si arriva così all’incredibile 3-3 finale, con le due squadre capaci di dominare un tempo a testa oltre il pronosticabile.

VIDEO LAZIO ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS





