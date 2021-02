Video/ Lazio Bayern Monaco (1-4) gol e highlights. Che figuraccia per i biancocelesti

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Bayern Monaco 1-4 ci mostra i biancocelesti che si coprono di ridicolo in mondovisione al cospetto della squadra più forte del mondo. Gli uomini di Simone Inzaghi, terrorizzati dal blasone dei bavaresi, cominciano subito a fare errori in sequenza e non a caso l’assist per Lewandowski che sblocca la contesa quando non sono trascorsi nemmeno 10 minuti dal fischio d’inizio di Grinfeeld lo confeziona Musacchio che il tecnico piacentino toglie per disperazione alla mezz’ora, senza nemmeno aspettare l’intervallo. Anche senza di lui i campioni di Germania fanno quello che vogliono in mezzo al campo e al 24′ trovano il raddoppio con il 17enne – diventerà maggiorenne tra pochi giorni – Musiala: nessuno si cura di lui e può così calciare indisturbato gonfiando la rete e diventando il più giovane a seguire in Champions League. I capitolini vanno letteralmente in tilt e prima della pausa arriva anche il tris di Sané. A inizio ripresa Acerbi facilita ulteriormente la vita agli ospiti con un autogol che sa di resa incondizionata. Correa accorcia le distanze soltanto quando la formazione di Flick si placa e decide che può bastare così, dal 50′ in avanti ha rinunciato letteralmente a giocare facendosi impietosire dalla manifesta inferiorità dei capitolini. La figuraccia è completa e il calcio italiano – ancora una volta in maniera tafazziana – viene umiliato, deriso e schernito dal Vecchio Continente a causa dell’atteggiamento a dir poco vergognoso dei calciatori della Lazio e del suo mediocre e sopravvalutato allenatore che non ne hanno azzeccata una, sbagliando completamente l’approccio a un impegno così importante e facendosela letteralmente sotto dalla paura. A questo punto non resta che sperare nell’Atalanta di Gasperini – lui sì che ce li abbia gli attributi – per riscattarci in Europa perché se dobbiamo fare affidamento ancora su Lotito e sulla sua improbabile e discutibile corte dei miracoli stiamo freschi.

VIDEO LAZIO-BAYERN MONACO 1-4, LE DICHIARAZIONI

Pepe Reina è l’unico che ha la faccia tosta di presentarsi davanti alle telecamere di Sky Sport dopo la bruttissima sconfitta di stasera: “Il Bayern Monaco ha fatto tutto alla perfezione mentre noi sbagliavamo anche le cose più semplici, credo che la differenza tra noi e loro stia tutta qui. Dobbiamo archiviare al più presto questa brutta partita e ripartire come se non fosse successo nulla, in campionato siamo ancora in corsa per un piazzamento importante. Era da 20 anni che la Lazio non arrivava agli ottavi di Champions, sicuramente l’inesperienza non ci ha aiutato e i tedeschi erano gli avversari peggiori da incontrare”. Raramente abbiamo visto un Manuel Neuer così rilassato e fresco al termine di una partita di Champions League, a ulteriore conferma della pochezza imbarazzante della Lazio: “Abbiamo aggredito la Lazio fin dall’inizio giocando con grande intensità e recuperando tantissimi palloni. Siamo riusciti a trovare molto presto la via del gol e a mettere la gara in discesa senza particolari problemi. Ultimamente in Bundesliga eravamo poco brillanti, stasera invece siamo tornati a mostrare il nostro vero volto e non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto qui all’Olimpico”.

VIDEO LAZIO-BAYERN MONACO 1-4, IL TABELLINO

LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 (0-3)

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (53′ Hoedt), Acerbi, Musacchio (31′ Lulic); Lazzari, Milinkovic-Savic (81′ Cataldi), Lucas Leiva (53′ Escalante), Luis Alberto (81′ Akpa Akpro), Marusic; Immobile, Correa. All. Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala (90′ Choupo-Moting); Sané (90′ Sarr), Goretzka (63′ Javi Martinez), Coman (75′ Lucas Hernandez); Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick.

ARBITRO: Orel Grinfeeld (ISR).

AMMONITI: 28′ Luis Alberto (L), 51′ Lucas Leiva (L), 57′ Correa (L), 65′ Marusic (L), 69′ Escalante (L), 72′ Kimmich (BM), 75′ Coman (BM).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 9′ Lewandowski (BM), 24′ Musiala (BM), 42′ Sané (BM), 47′ aut. Acerbi (BM), 49′ Correa (L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 (da sport.sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA