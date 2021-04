Video/ Lazio Benevento (risultato 5-3) gol e highlights. Mille emozioni all’Olimpico

VIDEO LAZIO BENEVENTO (5-3): MILLE EMOZIONI ALL’OLIMPICO

La Lazio centra la sua quinta vittoria consecutiva in campionato in un match contro il Benevento ricco di colpi di scena. Subito grande occasione per il vantaggio della Lazio, al 4′ traversone di Fares per Ciro Immobile che di testa manda il pallone sul palo a Montipò battuto, per poi non riuscire a insaccare sulla ribattuta. Il vantaggio della Lazio arriva comunque al 10′, pallone in profondità di Lucas Leiva per Immobile che si allunga con Depaoli e riesce a far carambolare il pallone in rete: segnalato inizialmente il fuorigioco, l’arbitro convalida dopo il silent check del VAR. Viene assegnato autogol a Depaoli ma Immobile torna a colpire già al 21′: stavolta il filtrante è di Milinkovic-Savic, l’attaccante protegge bene il pallone in area tra i due centrali avversari e insacca il 2-0. Al 35′ Correa viene abbattuto da Montipò in uscita. E’ rigore che Immobile lascia tirare all’argentino, che a sua volta torna al gol spiazzando Montipò dal dischetto. La Lazio sembra padrona della partita ma il Benevento ha il merito di non perdersi d’animo e di realizzare al 45′ il gol che tiene aperta la sfida con una splendida pennellata di Sau.

VIDEO LAZIO BENEVENTO: IL SECONDO TEMPO

Già al 3′ della ripresa però la Lazio si riporta avanti di 3 nel punteggio, Immobile manda nello spazio Correa che infila Montipò quasi dalla linea di fondo: anche in questo caso si tratta di autorete perché il pallone era indirizzato verso l’esterno e si insacca per il tocco di tacco del portiere. Al 10′ la Lazio può usufruire di un altro calcio di rigore, per un fallo di Gaich su Milinkovic-Savic rilevato dal VAR. Stavolta va sul dischetto Immobile che si fa però ipnotizzare da Montipò, che è super anche sulla ribattuta di Fares. Al 17′ ancora review del VAR per una trattenuta di Marusic su Improta: è rigore per i sanniti trasformato da Viola che porta il punteggio sul 4-2. Viene annullato sempre dal VAR il 4-3 di Lapadula ma il Benevento accorcia ancora al 40‘, con Kamil Glik che svetta di testa su cross da calcio d’angolo. 6′ di recupero e finale arrembante del Benevento, che vede la possibilità di acciuffare un clamoroso pareggio, ma a segnare è la Lazio proprio al 96′, ultima ripartenza con i sanniti tutti sbilanciati e Parolo che può servire a Immobile la rete del 5-3.

VIDEO LAZIO BENEVENTO: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi in panchina col tecnico positivo ancora positivo al Covid, commenta il successo della Lazio: “Prima della gara come sempre abbiamo fatto un briefing telefonico con il mister, ci auguriamo che già da giovedì possa essere a Napoli. La squadra ha piacere di dedicare la vittoria al tecnico e mi ha detto di fare i complimenti alla squadra anche lui era provato dal match. Siamo stati bravi a non mollare, ci prendiamo i punti e analizzeremo quello che non ha funzionato per fare sempre meglio. La squadra ha piacere di far vedere all’allenatore che sappiamo camminare per lui che ci coordina sempre, non c’è fisicamente ma io sento più lui che mia moglie e lui stessa cosa. E’ un lavoro che portiamo avanti da cinque anni e io con Simone da sette, ai tempi della Primavera, la dedica è doverosa e giusta e ci prendiamo questa vittoria tutti insieme. Le emozioni ci sono perché la squadra ha giocato un ottimo primo tempo ed è stata in controllo poi l’errore sul 4-2 ha complicato i piani a livello mentale, c’era il rischio che potessimo fare una frittata gigante, dico che non doveva succedere ma brava la squadra a non mollare e a soffrire. Non solo i gol di Immobile, ci metto dentro la sofferenza di tutti, fare pochi nomi sarebbe sbagliato è una vittoria di squadra, di sofferenza, una vittoria da Lazio. Questa sera vedrò il Napoli, è un modo in più per studiare l’avversario e poi da domani inizieremo a preparare il match“.

Filippo Inzaghi è ottimista per il suo Benevento: “Quando vieni in casa della Lazio e fai sedici tiri a dodici, sapevo che saremmo rimasti ad aspettarli le avremmo prese. Avremmo meritato anche il pareggio, se giochiamo così ci salviamo sicuro. Questa squadra non è mai stata negli ultimi tre posti e vederli giocare con questo piglio deve darci grande slancio per le partite di mercoledì e domenica che saranno un crocevia importante“.



