Video/ Lazio Borussia Dortmund (risultato 3-1) gol e highlights. Inzaghi: “Da sogno”

Al rientro nella fase a gironi di Champions League dopo 13 anni, la Lazio vive una notte da sogno battendo 3-1 il Borussia Dortmund, favorito nel girone. Inizio brillante per la Lazio, gli uomini di Inzaghi prendono in mano il pallino del gioco e si portano in vantaggio dopo appena 6′. Brutto errore di Meunier che si fa soffiare il pallone da Lucas Leiva, irrompe Correa che serve Immobile, il bomber laziale con un morbido tocco non sbaglia a tu per tu con Hitz e porta in vantaggio i suoi. Al 21′ Borussia Dortmund molto vicino al pareggio, Guerreiro si libera e arriva alla conclusione a tu per tu con Strakosha, che si oppone però con un gran riflesso di piede. Sul capovolgimento di fronte, pazzesco pallone col contagiri di Luis Alberto per Correa, che solo davanti a Hitz calcia però addosso al portiere. E’ corner, sulla battuta stacca imperioso Luiz Felipe e Hitz devia il pallone nella sua porta nel tentativo di intervenire. Luis Alberto quasi segna da calcio d’angolo, si va al riposo ma anche la ripresa è emozionante. Sale di tono il Dortmund, Haaland e Reus mancano di poco il bersaglio ma al 26′ il norvegese sfrutta un assist di Reyna e riapre la partita, ma solo per 5′. Al 31′ pallone favoloso di Luis Alberto, Immobile brucia Hummels e mette nel mezzo un pallone che il neo-entrato Akpa Akpro, ex Salernitana all’esordio in Champions League, trasforma nel 3-1 finale: è il sigillo alla notte da sogno della Banda Inzaghi.

VIDEO LAZIO BORUSSIA DORTMUND: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Proprio nella serata più attesa, all’esordio in Champions League, Simone Inzaghi ha ritrovato la sua Lazio. “Sognarla così era difficile. È stata una grande gara, vinta con una squadra fortissima. Esordire da allenatore, dopo averla fatta da allenatore, è emozionante. Sono felice per i tifosi e per questi ragazzi, so quanto hanno lottato. Oggi abbiamo fatto un’impresa, giocando con umiltà. Avevamo bisogno di tutti e così è stato. Anche gli attaccanti si sono sacrificati tanto in fase di non possesso. Spero che questa partita possa rappresentare una svolta, spero anche di recuperare tutti i giocatori per avere le rotazioni complete. Akpa Akpro si è guadagnato questa serata con l’umiltà che ha avuto dal primo giorno di ritiro. Ha fatto Mondiale e Coppa d’Africa, ha oltre 100 partite in Ligue 1: forse è un po’ sottovalutato, è entrato in punta di piedi e si sta ritagliando spazio. Stasera lo scontro era tra due bomber fortissimi, Haaland non l’avevo mai visto dal vivo, gli ho fatto i complimenti ma mi tengo stretto il mio Ciro“. Lucien Favre fa autocritica per il suo Borussia Dortmund: “Non siamo stati bravi, soprattuto il primo tempo abbiamo giocato male non riuscendo mai a gestire la palla. Siamo sempre arrivati dopo nei contrasti. Il problema non è stata la difesa, abbiamo sbagliato tante cose anche in mezzo al campo. Il primo gol nasce da un nostro errore. Non abbiamo avuto pazienza, siamo stati frenetici. Il calcio è una lotta, se soltanto uno o due giocatori non lo fanno diventa difficile. Abbiamo avuto cinque occasioni da rete chiare ma non le abbiamo concretizzate. Vorrei sottolineare che la Lazio è un’ottima squadra, il fatto che sia tornata in Champions rende evidente la crescita. L’anno scorso ha conteso la vetta della classifica alla Juventus. Dovevamo fare una prestazione eccezionale, non ci siamo riusciti“.

