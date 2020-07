Video/ Lazio Cagliari (2-1): highlights e gol, Inzaghi è Champions! (Serie A)

Il video di Lazio Cagliari ci parla di una gara sicuramente emozionante e con tante occasioni da una parte e dall’altra. Pronti via passano in vantaggio i sardi con una punizione capolavoro di Joao Pedro che viene annullata però perché calciata in maniera diretta quando ci sarebbe dovuto essere un tocco di un compagno. I biancocelesti hanno due grandi occasioni con Luis Alberto e Ciro Immobile nelle quali Andrea Cragno fa valere la sua bravura. Prima respinge un tiro da lontano dello spagnolo e poi ha reazione di grande istinto quando l’attaccante partenopeo ha colpito al centro dell’area a botta sicura. Alla fine del primo tempo però passa in vantaggio la squadra ospite con Giovanni Simeone, bravo a calciare di prima intenzione ma fortunato con la deviazione di Luiz Felipe che lo favorisce. Nella ripresa la Lazio trova subito il pari con un tiro da fuori di Milinkovic Savic. Poi Cragno dice ancora di no a Immobile, che gli scalda i guanti e poi lo supera per il 2-1 definitivo che regala la Champions League ai biancocelesti.

Video Lazio Cagliari, le dichiarazioni

Alla fine di Lazio Cagliari ha parlato ai microfoni di Dazn Walter Zenga tecnico degli ospiti: “La partita la perdiamo lo stesso, ma non capisco perché non ci abbiano dato il rigore. Questi rigori li hanno fischiati sempre quest’anno, sono episodi che alla fine del campionato contano. La punizione all’inizio era bellissima, ma era di seconda e va bene. Ma il regolamento che ho criticato mi si è girato contro. Il regolamento ora parla chiaro, non c’è da discutere se è rigore o no, questo è fallo punto e basta. Non capisco perché non vadano al Var a vedere se è rigore o meno. Addirittura con il Milan Calhanoglu ha colpito palla con il braccio attaccato al corpo e hanno fischiato. Cragno è stato il migliore in campo, abbiamo meritato di perdere dopo un primo tempo buono e una ripresa dove non siamo scesi in campo”.

Il tabellino

Ecco il tabellino di Lazio Cagliari:

MARCATORI: 44′ Simeone (C), 47′ Milinkovic-Savic (L), 60′ Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari (58′ Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto (91′ Cataldi), Jony (58′ Lukaku); Caicedo (65′ Correa), Immobile (91′ Adekanye). A disp.: A.Anderson, Armini, Bastos, Falbo, Guerrieri, Lukaku, Marusic, Proto, Vavro. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (83′ Pisacane); Faragò, Nandez, Rog (67′ Birsa), Ionita (83′ Gagliano), Mattiello (70′ Ragatzu); Simeone, Joao Pedro. A disp.: Ciocci, Rafael, Ceppitelli, Ladinetti, Lombardi, Marigosu, Paloschi, Pereiro. Allenatore: Zenga.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

NOTE: Ammoniti Jony, Lazzari, Parolo (L); Klavan (C). Recupero: 1′ e 4′.

Video Lazio Cagliari, i gol e gli highlights





