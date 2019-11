Video/ Lazio Celtic (1-2): highlights e gol. Nitcham beffa Inzaghi (Europa League)

Pesante KO per Inzaghi nella quarta giornata del gruppo E dell’Europa league: come si vede nel video di Lazio Celtic, i biancocelesti soffrono in casa e incassano la sconfitta col risultato di 2-1, che mette in grave pericolo la permanenza del club capitolino. Ottima partenza dei biancocelesti che al 7′ sono già in vantaggio. Gol numero 101 in carriera di Ciro Immobile con la maglia della Lazio, il bomber sfrutta una sponda di Caicedo su cross dalla destra di Lazzari e non lascia scampo a Forster. La Lazio sembra poter far male ma i ritmi si abbassano rapidamente, col Celtic che dalla sua ci mette agonismo ma non riesce a creare pericolo. Immobile e Milinkovic-Savic non riescono a controllare due ottimi lanci dalle retrovie di Luiz Felipe e Acerbi, poi il Celtic alza il baricentro e va a segno alla prima vera azione da gol. Errore in uscita della Lazio, poi Acerbi respinge un pallone sui piedi di Elyounoussi: sul conseguente cross proprio Acerbi buca la chiusura e Forrest con un potente diagonale sigla l’1-1 al 38′. Subito dopo tripla occasione per la Lazio: Forster si supera su un colpo di testa di Milnkovic-Savic, poi buca l’uscita sul corner ma Jullien salva sulla linea. Quindi, Parolo di testa manda di pochissimo alto.

IL SECONDO TEMPO

Viene ammonito Caicedo, poi il secondo tempo inizia col Celtic molto più aggressivo, con Strakosha che deve subito opporsi a un destro di Edouard. Al 13′ doppia sostituzione per la Lazio che soffre i ritmi degli scozzesi, Luis Alberto e Lulic prendono il posto di Lucas Leiva e Jony. Proteste biancocelesti per due interventi in area di Jullien, spinta su Caicedo e fallo di mano su tiro di Immobile non meritevoli di sanzioni per l’arbitro. La Lazio ci prova con un colpo di testa di Milinkovic-Savic e una bordata di Lazzari, ma al 32′ è Edouard in contropiede a mancare d’un soffio il raddopio in diagonale. Finale drammatico, Inzaghi inserisce Berisha che si vede negato il gol in diagonale da una gran parata di Forster, che si ripete a mano aperta su Luis Alberto. 5′ di recupero, arriva la notizia del gol del Cluj e la Lazio fa patatrac al 94′ con Berisha, follia del kosovaro che regala il pallone a Edouard, assist per Ntcham che infila Strakosha in uscita e fa festeggiare gli 8000 tifosi del Celtic, con la Lazio ormai fuori dall’Europa League.

