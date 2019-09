Video/ Lazio Genoa (4-0): highlights e gol. Pesante poker biancoceleste (Serie A)

Inzaghi torva un agile poker ai danni dei grifoni di Andreazzoli nella sfida della 6^ giornata di Serie A. Come si vede nel video di Lazio Genoa, la squadra biancoceleste trova rapidamente il vantaggio, dopo 7′ Correa si incunea in area, il pallone carambola su Immobile che appoggia per Milinkovic-Savic, abile e preciso a piazzare la sfera alle spalle di Radu. La partita comunque resta viva, Genoa subito vicino al pari al 9′ con un colpo di testa di Romero su cross da calcio d’angolo che chiama Strakosha al grande intervento, quindi una potente punizione di Radovanovic finisce a lato. La Lazio al 14′ ci prova con Marusic, pallone deviato da un difensore in angolo. Quindi è ancora super Strakosha su una gran botta di Cassata e sulla ribattuta di Lerager, superlativo quest’ultimo intervento anche se il gioco era stato fermato per un fallo di mano di Sanabria. La Lazio si rianima, sfiorano la traversa Milinkovic-Savic di testa e Luis Alberto con una conclusione di fuori area. Poi al 35′ lo spagnolo raddoppia, pescato solo in area da Immobile, ma la ripartenza laziale viene invalidata dal VAR che fa ripartire il gioco con una punizione per il Genoa (pestone di Milinkovic-Savic su Cassata). Il raddoppio si concretizza comunque al 40′: calcio d’angolo per la Lazio, Radu da fuori area batte il suo omonimo con una bordata imparabile.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia col Genoa che inserisce Pandev e Pajac al posto di Lerager e Barreca. I rossoblu alzano il baricentro, Inzaghi al 7′ risponde richiamando in panchina Correa e inserendo Caicedo. E al 14′ il “Panterone” su passaggio in profondità di Milinkovic-Savic colpisce scartando Gabriel e piazzando il tris da posizione defilata, per nulla facile. La Lazio sul triplo vantaggio gioca sul velluto, Milinkovic esce al 26′ tra gli applausi sostituito da Parolo, poi al 33′ un gran pallone in profondità di Luiz Felipe trova l’inserimento di Immobile che tutto solo davanti a Radu non sbaglia, andando poi ad abbracciare Inzaghi chiudendo una settimana di polemiche. E’ di fatto l’episodio che chiude la partita, con la Lazio che riparte con un convincente 4-0 contro un Genoa ancora in calo.

