Video/ Lazio Inter (2-1): highlights e gol, Inzaghi ribalta Conte! (Serie A)

Lazio alle stelle, Inter costretta a subire la seconda sconfitta stagionale: il video Lazio Inter ci racconta gol ed emozioni di questa partita di Serie A così importante. I nerazzurri erano stati l’ultima squadra a battere i biancocelesti in campionato, ma la squadra di Inzaghi si è confermata credibile antagonista per lo Scudetto, vincendo in rimonta e portandosi in solitudine al secondo posto, a -1 dalla Juventus e a +2 sulla squadra di Conte. Al 9′ subito vicina al gol la Lazio con una bordata di Inzaghi che si stampa sull’incrocio dei pali, ma nel primo tempo è l’Inter ad avere le occasioni migliori: Lautaro Martinez viene anticipato da Acerbi, poi Lukaku si fa ipnotizzare da Strakosha. Al 44′ la squadra di Conte passa comunque grazie a Ashley Young, che ribadisce in rete una conclusione su respinta di Strakosha che si era opposto a una gran botta di Candreva.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa però dopo 5′ la difesa dell’Inter pasticcia e De Vrij tampona Immobile in area: è rigore che lo stesso attaccante biancoceleste trasforma, confermandosi capocannoniere del campionato a quota 26 reti. L’Inter vacilla, i cambi della Lazio funzionano con Lazzari e Correa che regalano energia e al 24′ arriva il gol partita: salvataggio di Brozovic su Marusic sulla linea, ma Milinkovic-Savic piazza di precisione il pallone alle spalle di Padelli coronando una prestazione sontuosa. Nel finale la Lazio ha due volte il pallone del 3-1, prima con Correa che si fa recuperare in contropiede, poi con Immobile che si libera alla conclusione in area con un numero pazzesco, ma trova l’opposizione di Padelli. 4′ di recupero non bastano all’Inter per riprendere la partita, la Lazio festeggia l’ennesima pagina di una stagione memorabile, l’Inter subisce la seconda sconfitta, ancora una volta contro un’antagonista per il titolo.

VIDEO LAZIO INTER





© RIPRODUZIONE RISERVATA