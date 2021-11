Video/ Lazio Juventus (0-2): highlights e gol. Bonucci punisce Sarri!

Nel big match della 13^ giornata di Serie A all’Olimpico, la Juventus di Allegri punisce la Lazio dell’ex Sarri con il pesante risultato di 2-0 e dunque ottiene sull’erba della capitale tre comodi punti che spingono la Vecchia Signora fino al settimo posto nella classifica del campionato. I bianconeri con merito volano a quota 21 punti e si rilanciano nella corsa alla Champions league: serata no invece per i biancocelesti, che privi di Immobile faticano a farsi vedere dalle parti di Szczesny e incassano dunque la quarta sconfitta stagionale.

Raccontando ora nel dettaglio le emozioni della sfida di Serie A va detto che al via sono propio i padroni di casa a farsi vedere maggiormente: nei primi 20 minuti la Lazio domina il campo, ma al 23’ il calcio di rigore concesso agli ospiti (per contatto in area tra Cataldi e Morata) e ben formalizzato da Bonucci, sgonfia subito la formazione di Sarri. I biancocelesti, in svantaggio, faticano a reagire e di fatto chiudono senza gran colpi di scena il primo tempo del match all’Olimpico: nessuna altra scintilla prima del duplice fischio neppure per la Juventus, che però nel frattempo perde Danilo, costretto a uscire dal campo in barella.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo vede la Vecchia Signora certo più intraprendente all’Olimpico: il vantaggio segnato da Bonucci nella prima frazione di gioco riscalda il cuore dei giocatori di Allegri e pure arrivano sonanti occasioni da gol nei primi minuti, con Kulusevski, Bonucci e Chiesa. La Lazio fatica a contenere i rivali e non riesce a varcare la propria metà campo, lascando anzi ai torinesi anche troppo spazio di manovra: i bianconeri ne approfittano ma questi dovranno poi aspettare solo l’83’ per ottenere il bis.

L’occasione viene servita dalla direzione di gara, che concede alla Juventus il calcio di rigore per fallo di Luis Alberto: ancora si presenta Bonucci al dischetto e il numero 19 non sbaglia. Nel finale ancora brividi per la Lazio con Kean, ma al triplice fischio finale è 2-0 sul tabellone del risultato in favore della Juventus: per Allegri una serata importante, ma per Sarri una notte che lascia l’amaro in bocca (anche per le tante polemiche scatenate dalla concessione dle doppio rigore ai rivali).

IL TABELLINO

LAZIO JUVENTUS 0-2 (0-1 PT)

Lazio (4-3-3): Reina 4,5; Lazzari 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5,5; Milinkovic 6,5, Cataldi 5 (dall’84’ Basic s.v.), Luis Alberto 5; Pedro 6, Felipe Anderson 5 (dal 75’ Moro 5,5), Zaccagni 5,5 (dal 64’ Muriqi 5). All.: Sarri 5,5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Danilo s.v. (dal 15’ Kulusevski 6,5), Bonucci 8, De Ligt 6; Cuadrado 6,5, McKennie 6, Locatelli 6 (dall’89’Bentacur s.v.), Rabiot 6,5, Pellegrini 6,5; Chiesa 7, Morata 6,5 (dal 74’ Kean 6,5). All.: Allegri 7

Marcatori: 23’ rig, 83’ rig. Bonucci (J)

Ammoniti: Hysaj (L), Reina (L), Luis Alberto (L); Cuadrado (J)

Arbitro: Di Bello

