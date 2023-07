Video/ Lazio NK Bravo (2-0) gol e highlights: Immobile piega gli sloveni con una doppietta (26 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO NK BRAVO, SEMPRE IL SOLITO IMMOBILE!

La Lazio supera il NK Bravo grazie alla bella doppietta siglata da Ciro Immobile. Da segnalare anche la presenza in campo di Luis Alberto, per lo spagnolo infatti si era parlato di caso dopo il mancato accordo sul prolungamento del contratto. Il tutto sembra rientrato visto che sembra il “Mago” abbia firmato sul rinnovo fino al 2027. Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti della gara. Zaccagni in mezzo, si inserisce Vecino che di testa coglie la traversa! Cataldi si ferma per problemi muscolari, al suo posto c’è Marcos Antonio. Primi dieci minuti senza grandi emozioni, Lazio che sta provando a costruire. Zaccagni prova a piazzarla e sfiora il vantaggio. Gurlica stende Immobile in area, rigore a favore della Lazio. Sul dischetto si presenta Immobile che non sbaglia. Luis Alberto ci prova su punizione, Orbanic la blocca. Ottima occasione per Zaccagni che spreca. Termina la prima frazione di gioco.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LAZIO NK BRAVO, IL SECONDO TEMPO

Inizia a piovere in maniera copiosa. Ottima occasione per Zaccagni che spara sul portiere. Janjic prova il tiro a giro, la sfera coglie la traversa. Felipe Anderson per Immobile, ottima la risposta del portiere avversario. Luis Alberto assiste Immobile che calcia in area e non sbaglia, doppietta per il centravanti. Ci prova Zaccagni, la sfera scheggia la traversa! Girandola di cambi da parte della Lazio. Cancellieri calcia a giro, para il portiere avversario Fink. Termina il match, vince la Lazio.

GOL LAZIO NK BRAVO, IL TABELLINO

Marcatori: 28′ e 58′ Immobile

LAZIO (4-3-3): Provedel (45′ Maximiano); Lazzari, Casale (45′ Patric), Romagnoli (70′ Ruggeri), Marusic; Vecino (45′ Basic), Cataldi (9′ Marcos Antonio), Luis Alberto (70′ Bertini); Felipe Anderson (63′ Cancellieri), Immobile (63′ Castellanos), Zaccagni (70′ Sana Fernandes). All. Sarri.

