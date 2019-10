Video/ Lazio Rennes (2-1): highlights e gol, bella rimonta biancoceleste

Molto importante la vittoria biancoceleste nel secondo turno di Europa League: ecco nel video di Lazio Rennes i gol e gli highlights della partita. Massiccio turn over di Inzaghi, ma la Lazio cerca subito di farsi avanti, anche se i primi a protestare sono i francesi per un contatto in area su Tait. Al 6′ una girata al volto di Ciro Immobile finisce alta sopra la traversa, poi i biancocelesti faticano sempre più a trovare sbocchi offensivi, col Rennes che prova a imporre il proprio possesso di palla. Il primo ammonito della partita è Danilo Cataldi nella Lazio per un intervento su Tait, quindi Strakosha deve bloccare in due tempi una conclusione centrale di Martin. Le occasioni da gol arrivano col contagocce, ancora Tait prova a impensierire la retroguardia di casa ma il pallone finisce in calcio d’angolo. Al 40′ ammonito Gnagnon per un fallo su Caicedo, la conseguente punizione battuta da Cataldi finisce tra le braccia di Mendy che blocca senza problemi. CLICCA QUI PER IL VIDEO LAZIO RENNES: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO LAZIO RENNES: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i ritmi cambiano: Inzaghi chiede aiuto ai campioni in panchina inserendo Luis Alberto e Milinkovic-Savic al posto di Berisha e Cataldi, ma al 10′ della ripresa sono i francesi a passare. Grenier pennella su punizione un cross in area dove svetta Morel, che di testa non lascia scampo a Strakosha. Doccia fredda alla quale la Lazio stavolta sa reagire. Al 18′ Lulic sfonda sulla sinistra, appoggio in area per Luis Alberto che serve l’assist a Milinkovic-Savic, che piazza il pallone di precisione alle spalle di Mendy. La Lazio insiste e ribalta il risultato alla mezz’ora: Milinkovic-Savic affonda sulla destra e piazza un cross perfetto sulla testa di Immobile, che torna al gol in Europa realizzando il 2-1 che sarà anche il risultato finale. La Lazio infatti in chiusura di partita rischia poco, prima una punizione di Bourigeaud viene alzata sopra la traversa da Strakosha, quindi allo scadere del recupero un’altra pericolosa punzione dal limite di Grenier, smorzata dalla barriera, viene bloccata dal portiere albanese. E’ l’azione che chiude la partita e la Lazio si ritrova meritatamente di nuovo in piena corsa in Europa dopo lo scivolone di Cluj all’esordio.

