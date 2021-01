Video/ Lazio Roma (3-0) highlights e gol: Inzaghi trionfa nel derby (Serie A)

Il video Lazio Roma ci mostra gol e highlights di una partita che i tifosi biancocelesti vorranno rivedere più e più volte, mentre quelli giallorossi proveranno a dimenticarla al più presto: sono gli effetti del derby quando finisce con un risultato netto come quello di ieri sera allo stadio Olimpico, nell’anticipo che ha aperto la diciottesima giornata di Serie A con il trionfo della Lazio di Simone Inzaghi sulla Roma di Paulo Fonseca, con Ciro Immobile e Luis Alberto nei panni dei mattatori. Una serata di grandi emozioni, errori (con Ibanez in particolare sul banco degli imputati) e anche polemiche per la direzione arbitrale che non ha convinto tutti in qualche decisione dubbia soprattutto ai danni della Roma, ma il 3-0 finale dice che la Lazio è stata superiore e può festeggiare, mentre la Roma dovrà leccarsi le ferite dell’ennesima batosta subita contro una big, confermando il fatto che i giallorossi proprio non riescono a vincere contro le altre squadre di alta classifica – dove invece si rilancia la Lazio con questi tre punti d’oro.

VIDEO LAZIO ROMA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Lazio Roma, grande soddisfazione – e non poteva essere altrimenti – da parte di Simone Inzaghi, che ai microfoni di Sky Sport si è espresso con queste parole dopo la vittoria della sua Lazio nel derby contro la Roma: “Penso che abbiamo fatto una grandissima gara di rabbia e di agressività. I ragazzi sono stati splendidi, siamo stati bravissimi, abbiamo meritato questa vittoria, ci da grande soddisfazione perché l’abbiamo voluta con tutte le nostre forze”. La Lazio ora torna pure ad occupare una posizione di classifica decisamente interessante e questa è l’opinione di Simone Inzaghi in merito: “Abbiamo lasciato dei punti ma abbiamo fatto 45 giorni con 14 casi Covid giocando ogni tre giorni. Ma oggi abbiamo dimostrato che volgliamo stare ai vertici della classifica. Abbiamo perso un pochettino di terreno ma si può recuperare con questa rabbia e con questa determinazione. E’ stato tutto l’approccio che ha avuto la squadra che ha permesso di fare anche un’ottima fase difensiva – ha aggiunto Inzaghi tornando all’analisi del derby – Ci tenevamo tanto”. Una lode speciale per Lazzari: “E’ stato bravissimo, e pensare che ha fatto gli ultimi due giorni con dei problemi fisici, è sempre propositivo ed è amato dai compagni”.

VIDEO LAZIO ROMA: GOL E HIGHLIGHTS





