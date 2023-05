Video/ Lazio Sassuolo (2-0) gol e highlights: reazione biancazzurra (Serie A)

VIDEO LAZIO SASSUOLO 2-0

Dopo due ko consecutivi la Lazio si riprende e mantiene il secondo posto in classifica battendo 2-0 un Sassuolo combattivo, come potremo ammirare nel video Lazio Sassuolo. Dopo 2′ prima occasione per la Lazio, passaggio in orizzontale errato di Frattesi che innesca Felipe Anderson, gran botta del brasiliano respinta da Consigli, poi finisce di poco fuori la ribattuta di Marcos Antonio. Al 7′ gol annullato alla Lazio: splendida verticalizzazione di Marcos Antonio per Vecino che appoggia Immobile, comodo il tap-in: gol inizialmente annullato e poi convalidato perché Vecino era in posizione regolare, ma Irrati torna sui suoi passi per una precedente irregolarità (fuorigioco di Immobile in partenza dell’azione).

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo a Udine ed Empoli!

La Lazio insiste: al 13′ gran parata di Consigli su Immobile e poi Vecino non trova il tap-in vincente, quindi al quarto d’ora la Lazio passa: lancio dalle retrovie stavolta per Felipe Anderson che aggancia in area e batte Consigli, stavolta tutto regolare e biancazzurri in vantaggio. Al 31′ grande occasione per il Sassuolo, gran break di Frattesi che scarica su Laurentié, cross sul secondo palo per Matheus Henrique che calcia sull’esterno della rete. Al 36′ grande progressione di Lazzari che semina mezza difesa del Sassuolo ma arriva stanco alla conclusione in area, calciando centrale per Consigli. Al 44′ tegola per Sarri, problema muscolare per Vecino e dunque spazio prima della fine del primo tempo per Milinkovic-Savic. Allo scadere del recupero, al 49‘, clamorosa occasione per il Sassuolo: Berardi detta il tempo dell’inserimento in area a Frattesi che colpisce una traversa a Provedel battuto.

Diretta/ Empoli Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: Caputo vs Barrow, via!

VIDEO LAZIO SASSUOLO: IL SECONDO TEMPO

Il Sassuolo inizia il secondo tempo con Bajrami in campo al posto di Laurentié. Al 4′ insistito possesso palla dei neroverdi sulla trequarti laziale, Obiang però alla fine svirgola la conclusione. Al 6′ giallo per Tressoldi per aver fermato una ripartenza di Zaccagni, subito dopo Marcos Antonio non approfitta di un errore in disimpegno proprio di Tressoldi, calciando fuori con lo specchio della porta a disposizione. Al quarto d’ora ammonizione per Zortea per aver fermato Zaccagni in ripartenza, quindi giallo anche per Marusic per un fallo su Frattesi. Al 26′ bella apertura di Bajrami per Berardi che non sorprende però Provedel sul suo palo.

Probabili formazioni Udinese Napoli/ Quote: il grande ex Zielinski sfida Samardzic

Quindi cambi con Marcos Antonio, in preda ai crampi, che lascia spazio a Basic nella Lazio mentre nel Sassuolo Agustin Alvarez rileva Zortea. Entra Thorstvedt al posto di Obiang, al 37′ giallo anche per Toljan, trattenuta sulla solita fuga di Zaccagni, quindi giallo anche per Lazzari per un fallo su Bajrami. Al 40′ Pedro chiama Basic alla conclusione dal limite, col pallone che esce d’un soffio. Al 43′ dentro nel Sassuolo Elic per Tressoldi, allo scoccare del 90′ grande salvataggio di Patric che anticipa davanti alla porta Alvarez su cross teso di Thorstvedt, ma al 92′ la Lazio chiude la partita. Errore un uscita di Matheus Henrique, Zaccagni riparte in contropiede e serve a Basic un pallone solo da spingere in rete per il definitivo 2-0.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Prima di ammirare il video Lazio Sassuolo, leggiamo le parole dei due allenatori. Per Maurizio Sarri la Lazio dovrà interpretare con lo spirito visto contro il Sassuolo tutte le partite di fine stagione: “Oggi la squadra ha fatto una buona partita. La prima mezz’ora è stata una delle più belle dell’anno. Dispiace essere andati all’intervento con un solo gol di vantaggio. L’avversario aveva grande qualità tecnica, grande palleggio ma a livello di palle gol ne abbiamo concesse pochissime. Una prova qualitativa sia a livello tecnico che caratteriale. Stasera qualche cambio l’abbiamo fatto. Non abbiamo grandi cambi nel reparto offensivo e questo ci penalizza. Vediamo come usciamo e come possiamo giocare sabato. A livello di organico non siamo una delle più forti. Siamo una buona squadra ma non siamo una grande squadra. Se lo vogliamo diventare lo dobbiamo fare attraverso il collettivo. Il nostro limite è la mancanza di ricambi ad alto livello nel reparto offensivo. Se arriviamo nelle prime quattro vorrà dire che saremo andati oltre il potenziale individuale“.

Per Alessio Dionisi il Sassuolo ha offerto una prestazione in linea con i progressi visti nelle ultime settimane: “I primi minuti di oggi hanno determinato il risultato finale, siamo partiti molto timorosi. Credo ci siano più meriti loro che demeriti nostri. Poi abbiamo giocato alla pari e nel secondo tempo abbiamo giocato più noi ma non siamo riusciti a far gol. La Lazio è forte e difende di reparto. Sapevo che oggi sarebbe stato difficile, la Lazio sbaglia poco e prende pochi gol. Sa giocare, attaccare la profondità, è organizzata e ha individualità forte. In tempi non sospetti parlando con i miei collaboratori avrei scommesso sulla Lazio. Non so su quale posizione, ma ero sicuro. Ha cambiato poco, ha creato un’identità l’anno scorso e adesso la si nota ancora di più. Poi con giocatori bravi e un allenatore forte ecco i risultati”.

VIDEO LAZIO SASSUOLO

LEGGI ANCHE:

Video/ Bologna Juventus (1-1) gol e highlights: pari e occasioni sprecateVideo/ Inter Lazio (3-1) gol e highlights: nerazzurri nella mischia ChampionsVideo/ Fiorentina Cremonese (0-0) gol e highlights: Viola in finale dopo 9 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA