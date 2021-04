VIDEO/ Lazio Spezia (risultato 2-1) gol e highlights. Caicedo si aggrappa all’Europa

La Lazio soffre ma tiene vive le speranze di qualificazione in Champions League, sorpassando la Roma in classifica grazie al 2-1 sullo Spezia, terza vittoria consecutiva per gli uomini di Inzaghi. La prima grande chance della partita ce l’ha la Lazio al 9′, Correa lancia Immobile che restituisce il pallone all’argentino, che calcia però alle stelle un rigore in movimento. Risponde lo Spezia al 13′ con Farias che trova un varco per Piccoli in area, provvidenziale per la Lazio la chiusura in scivolata di Acerbi. Viene ammonito Andreas Pereira nella Lazio, proprio il belga di origine brasiliana al 35′ si rende protagonista di un magnifico numero in area di rigore con un doppio tunnel a Ferrer e Sema avversari, senza però trovare la misura dell’assist. Prima della fine del primo tempo, al 42′, grande occasione per lo Spezia con Ferrer che cambia gioco per Farias, cross a centro area dove Maggiore viene dimenticato dai difensori di casa, ma il pallone finisce di poco a lato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Live score diretta gol: Lukaku manda in fuga l'Inter

Nella ripresa al 9′ ancora clamorosa occasione mancata da Correa, che si presenta a tu per tu con Zoet ma calcia da due passi addosso al portiere, peraltro ignorando Acerbi al centro per un comodo appoggio in rete. All’11′ però è la Lazio a passare comunque: bel recupero palla proprio di Correa a centrocampo, passaggio per Luis Alberto che verticalizza per Lazzari: l’esterno ha più freddezza degli attaccanti e sbocca il risultato in favore dei padroni di casa. Al 28′ lo Spezia pareggia: Gyasi vince un duello con Marusic e crossa dove Verde, in area, si esibisce in una strepitosa rovesciata da copertina dell’album Panini, imparabile per Reina. Finale di partita assolutamente vibrante: la Lazio trova al 44′ il gol del nuovo vantaggio: la rete di Verde sembrava aver congelato la partita, invece Marchizza si lascia superare da uno spiovente e trova il pallone col braccio: dopo la review al VAR l’arbitro concede il rigore che Caicedo trasforma spiazzando Zoet. E’ il gol partita, anche se i 5′ di recupero sono da Far West: durissimo intervento di Agudelo su Lazzari, si accende una rissa e l’esterno laziale reagisce, ricevendo il rosso diretto. Quindi, Correa già ammonito entra in scivolata su Gyasi e prende il doppio giallo: la Lazio chiude in 9 ma porta a casa una vittoria fondamentale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER/ Quote, Nicola Sansone sotto ai riflettori

LAZIO SPEZIA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, commenta con soddisfazione la vittoria della Lazio. “Lo Spezia è una squadra aggressiva che può giocare con tranquillità vista la classifica. La partita è andata come pensavamo, sapevamo che sarebbero stati aggressivi e abbiamo retto. Nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare gli spazi, poi è iniziata un’altra partita di cuore e carattere. Il pareggio con un gol così può segarti le gambe ma la squadra non si è disunita e ha creato i presupposti per la vittoria. Poi l’episodio del rigore ci ha consentito una vittoria importantissima. Nel finale ravamo lontani, una mischia di quelle che succedono. L’unica cosa è che abbiamo perso due giocatori importantissimi per la prossima. Ci prendiamo i 3 punti, scavalchiamo una diretta avversaria che è la Roma e passiamo una Pasqua con serenità. Era fondamentale dare continuità di riultati, abbiamo avuto qualche battuta d’arresto a cavallo della Champions. Ora questa vittoria deve darci lo slancio considerando anche il vantaggio della partita da recuperare.” Per Vincenzo Italiano lo Spezia ha mancato una grande occasione: “Sono arrabbiatissimo, un pareggio oggi sarebbe stato meritatissimo. Non portiamo nulla a casa per un episodio. Abbiamo giocato, creato e anche concesso qualcosa, ma il pareggio sarebbe stato meritato. Verrò a parlarne nel momento in cui non mi verrà concesso. Ormai è andata così, ma la responsabilità è nostra, potevamo fare meglio. Mi auguro di allenare per altri 30 anni e quando non mi verrà fischiato un rigore così, tornerò a parlarne. Dobbiamo restare concentrati, siamo partiti un po’ molli ma poi avevamo rimesso in mano la partita. Può essere l’aspetto mentale, l’aspetto fisico, speriamo di migliorare nelle prossime 9 partite“.

DIRETTA/ Benevento Parma (risultato finale 2-2) video tv: gol di Man vale un punto

VIDEO LAZIO SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

LEGGI ANCHE:

Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'VIDEO / Torino-Chievo (2-1): highlights e gol della partita. Valdifiori: testa al Pisa (14^giornata, Serie A 2016-2017)

© RIPRODUZIONE RISERVATA