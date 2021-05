Video/ Lazio Torino (0-0): highlights. Immobile sbaglia: granata salvi!

Si è chiusa con il risultato di 0-0 la partita tra Lazio e Torino, recupero della 25^ giornata della Serie A, occorsa solo ieri all’Olimpico: verdetto che conferma Inzaghi in zona Europa league, e che soprattuto regala ai granata la salvezza matematica per questa stagione 2020-21 di campionato, ormai al termine (e di conseguenza condanna il Benevento alla retrocessione). Venendo alle azioni salienti dell’incontro va detto che è stata sfida davvero equilibrata per tuti i 90’ minuti quella a cui abbiamo assistito ieri sera: pure al via non sono stati alti ritmi, con i piemontesi che si chiudono in difesa (spingendo però nel contropiede) e i biancocelesti che pur avendo il pallino del gioco, non riescono a ferire il reparto avversario in maniera efficace. Passano i minuti e i ritmi si mantengono abbastanza bassi: la manovra della Lazio è prevedibile e il Toro risponde per le rime. Solo al 45’ il primo squillo del match, con il gol segnato da Fares ma poi annullato per fallo.

Nel secondo tempo però la gara si trasforma: la squadra di Inzaghi alza finalmente e i ritmi e si fa maggiormente pericolosa. Il primo a provarci è Muriqi, mentre Luis Alberto sfiora il gol al 48’, ben parato da Sirigu: di fila è Lulic a dar fastidio alla difesa del Toro, ma i granata incassano bene e reagiscono con Sanabria che al 61’ trova il palo. Sono poi ancora un paio di occasioni brillanti con Sanabria, Lazzari e Muriqi ma il colpo di scena arriva all’83’ quando per fallo di N’Koulou i biancocelesti ricevono un calcio di rigore, che purtroppo del dischetto Ciro Immobile sbaglia. L’errore del bomber laziale sarà l’ultima emozione della sfida: al triplice fischio finale è pareggio per 0-0 tra Lazio e Torino.

IL TABELLINO

LAZIO-TORINO 0-0

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (68′ Patric), Radu (75′ Parolo); Lazzari, Akpa Akpro (75′ Pereira), Leiva (68′ Escalante), Luis Alberto, Fares (61′ Lulic); Muriqi, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Armini, Cataldi. All.: Simone Inzaghi

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (86′ Baselli), Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria (86′ Zaza), Belotti (93′ Verdi). A disp.: Milinkovic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Linetty, Bonazzoli. All.: Davide Nicola

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna) Assistenti: Tegoni-Cecconi IV uomo: Dionisi V.A.R.: Aureliano A.V.A.R.: Liberti

NOTE. Ammoniti: 27′ Strakosha (L), 50′ Luis Alberto (L), 61′ Luiz Felipe (L), 81′ Pereira (L)

Recupero: 2′ pt, 5′ st

