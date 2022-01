Video/ Lazio Udinese (1-0 d.t.s.) gol e highlights: che pallonetto di Immobile!

Un solo gol per decidere Lazio Udinese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: il match winner è Ciro Immobile, la cui rete spiccherà negli highlights video di Lazio Udinese 1-0. La gara dello Stadio Olimpico ha avuto un vincitore soltanto dopo i tempi supplementari, dato che al termine dei 90′ il risultato era fermo sullo 0-0. I friulani erano riusciti a rispondere alle insidie degli avversari, che da parte loro avevano faticato ad essere concreti.

Nel primo tempo pochissimi i veri brividi, con il match che è stato decisamente equilibrato, nonostante la differenza tra le due squadre nella classifica di Serie A. Le occasioni si sono contate sulle dita di una mano. I biancocelesti hanno anche dovuto rinunciare a Luis Alberto e Zaccagni per infortunio. La Lazio nonostante ciò nella ripresa è salita, rendendosi più pericolosa. I cambi di Maurizio Sarri sono stati azzeccati, mentre l’Udinese ha iniziato ad essere in difficoltà. La chance più clamorosa è stata quella di Moro all’85’. Il giocatore capitolino è piombato sulla ribattuta di Silvestri e ha calciato a botta sicura, trovando però l’opposizione di un super Udogie. Nulla da fare.

VIDEO LAZIO UDINESE: I TEMPI SUPPLEMENTARI

A regalare la vittoria alla Lazio nel corso del match di Coppa Italia contro l’Udinese sono stati i tempi supplementari. Dopo essersi accesi nel finale dei tempi regolamentari, i biancocelesti hanno dato seguito all’assalto, ma anche gli avversari hanno risposto alzando i ritmi. Al 96′ Luis Alberto ha provato un tiro di destro, ma il pallone è terminato altissimo sopra la traversa. Poco dopo un barlume dei friulani, con Arslan che ha colpito il palo, calciando praticamente da fermo.

Nel secondo dei tempi supplementari, alla fine, è arrivata in contropiede la rete del successo capitolino. Cataldi ha servito in velocità Immobile, il quale si è fatto trovare pronto e ha beffato l’estremo difensore avversario con un pallonetto. Un gol che dimostra come il giocatore biancocelesti sia un vero bomber, anche quando subentra a partita in corso. La rete vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove la squadra di Maurizio Sarri incontrerà il Milan.

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (115′ Vavro), Marusic (80′ Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (46′ Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (103′ Romero), Muriqi (71′ Immobile), Zaccagni (46′ Moro). A disposizione: Strakosha, Adamonis, Floriani Mussolini, A. Anderson, Bertini. Allenatore: Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo (77′ Arslan), Walace (91′ Makengo), Udogie; Pussetto, Success (67′ Beto). A disposizione: Santurro, Piana, Nuytinck, Nestorovski, Ianesi, Damiani, Cocetta, Castagnaviz. Allenatore: Cioffi.

ARBITRO: Minelli

Marcatori: 106′ Immobile

Ammoniti: Becao, Zeegelaar, Pussetto, Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Perez

