Video/ Lazio Udinese (3-0): highlights e gol, altra doppietta per Immobile

Nel video Lazio Udinese possiamo ammirare la netta vittoria biancoceleste per 3-0. La Lazio parte a testa bassa con due tentativi per Correa e una punizione di Luis Alberto che Musso vola a togliere dall’incrocio dei pali. I biancocelesti passano comunque al 9′, Milinkovic-Savic sbraccia e si libera in area (azione poi controllata e convalidata al VAR) e serve Immobile che di precisione batte Musso. L’Udinese ha due grandi chance per il pari, al 12′ con Nestorovski che servito solo in area da Mandragora spreca malamente e al quarto d’ora con lo stesso Mandragora, diagonale fuori d’un soffio. La Lazio ritrova il filo, Immobile è sempre una spina nel fianco e Luiz Felipe manca il gol con una gran botta. Al 35′ Di Bello lascia proseguire per un contatto tra Ekong e Correa in area: richiamato dal VAR, l’arbitro concede poi il rigore e ammonisce il difensore friulano, con Immobile che arriva a 17 in campionato spiazzando Musso dal dischetto. Quindi ancora Lazio in avanti e allo scadere del primo tempo è Nuytinck a fare fallo da rigore ancora su Correa. Dal dischetto stavolta va Luis Alberto ma Musso è sempre spiazzato, con la Lazio che chiude il primo tempo avanti 3-0.

VIDEO LAZIO UDINESE: IL SECONDO TEMPO

La ripresa vede la Lazio gestire comprensibilmente con calma il triplo vantaggio: al 7′ Musso con una grande parata dice no al colpo di testa di Lulic su cross di Lazzari, mentre al 29′ lanciato da Immobile, Correa si fa recuperare da Becao non concretizzando un gran contropiede. Nel frattempo Gotti sostituisce prima De Paul con Fofana, poi Walace con Barak, mentre Inzaghi richiama prima in panchina Lulic per Jony, poi Lucas Leiva per Cataldi. Ma il finale di partita è pura accademia per la Lazio che controlla e chiude il tris che vale la sesta vittoria consecutiva in campionato.

