Video/ Lazio Verona (1-2): highlights e gol. Juric ora vede l’Europa

Si ferma di nuovo la corsa dei biancocelesti verso la vetta della classifica della Serie A: come si vede nel video di Lazio Verona, è infatti l’Hellas a trovare il successo col risultato di 2-1 ieri sera, e dunque i tre punti messi in palio per la 11^ giornata di campionato. Venendo alle azioni salienti della partita di Serie A, si può dire che la Lazio fa tutto da sola: nel primo tempo è infatti lo sfortunato Lazzari a concedere il vantaggio gialloblu per 1-0 al 45’, con un brutto autogol, arrivato dopo 45 minuti di grande intensità e dove non sono mancate occasioni da gol da parte di entrambe. Nel secondo tempo è la squadra di Inzaghi a spingere con forza: il pari non tarda allora ad arrivare e al 56’ è Caicedo a firmare l’1-1 sul tabellone del risultato. La Lazio allora cerca di sfruttare il buon momento mentre il Verona resiste con difficoltà, provando nel contempo a pungere sulla corsia sinistra. A metà del secondo tempo, è però un errore di Radu a scatenare gli scaligeri che con Tameze al 67’ volando in vantaggio sul 2-1. Inzaghi opta per alcuni cambi dalla panchina nel tentativo di risvegliare i suoi, ma il rilancio dei capitolini arriva solo negli ultimi minuti del match. Nel finale sono Fares e Milinkovic Savic a fare paura, ma di fatto null’altro arriva prima del triplice fischio finale. Alla conclusione è dunque grande festa per il Verona che con i tre punti in palio vola in zona Europa nella classifica di campionato: per la Lazio invece il rammarico di un’occasione sprecata e il dispiacere per il terzo KO ottenuto tra le mura di casa.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 1-2

45′ aut. Lazzari (V), 56′ Caicedo (L), 67′ Tameze (V)

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi (28′ Hoedt), Radu; Lazzari (81′ Fares), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (65′ Escalante), Akpa Akpro (81′ Andreas Pereira), Marusic; Immobile, Caicedo (65′ Correa). All. S. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze (68′ Favilli), Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni (87′ Lazovic); Salcedo (77′ E. Colley). All. Juric

Ammoniti: Akpa Akpro (L), Caicedo (L), Reina (L), Salcedo (V), Magnani (V), Fares (L), E. Colley (V)

