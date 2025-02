VIDEO LECCE BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: PARTITA BLOCCATA!

Allo Stadio Via del Mare termina con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 la gara tra Lecce e Bologna. Nel primo tempo la partita comincia con un botta e risposta tra i giallorossi, attraverso la conclusione di Morente ribattuta dalla retroguardia avversaria al 2′, ed i Felsinei, quando Castro non inquadra lo specchio della porta leccese poi al 6′.

I rossoblu ci riprovano al 17′ con un colpo di testa alto di De Silvestri e devono ringraziare il loro portiere Skorupski al 18′ visto che disinnesca le opportunità avute da Pierotti ed Helgason. Nemmeno Falcone si fa trovare impreparato intervenendo sulla giocata di Ndoye al 33′. Nel secondo tempo i Salentini si dimostrano propositivi nonostante tirino un sospiro di sollievo in avvio di ripresa al 47′ sul tentativo impreciso di Pobega.

Nel finale i Lupi si disperano all’85’ quando Berisha non sfrutta una chance interessante ed il rammarico di non essere andati a segno è ancor più consistente per i Peltroniani, i quali si vedono negare una rete per fuorigioco confermato dal VAR all’87’ con Dallinga che non batte Falcone neanche nel recupero al 90’+5′ tramite un colpo di testa centrale.

VIDEO LECCE BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS