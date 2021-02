Video/ Lecce Brescia (2-2) gol e highlights. Ayé pareggia al 93′ (Serie B)

Dal video con gli highlights e i gol di Lecce-Brescia 2-2 si evince chiaramente come la squadra di Corini non sappia più vincere, né gestire le situazioni di vantaggio. Nella prima frazione di gioco non accade praticamente nulla fatta eccezione per il gol annullato a Mancosu, servito da Stepinski che però era in offside al momento del passaggio. La prestazione dei salentini non soddisfa per niente il mister che al 46’ ne cambia tre in un colpo solo. La tripla mossa in effetti sembra dare subito i suoi frutti visto che alla ripresa del gioco è proprio uno dei nuovi entrati, Pablo Rodriguez, a sbloccare la contesa dimostrando di avere un’intesa perfetta con Coda. Il giovane attaccante spagnolo cresciuto nella Cantera del Real Madrid sfiora pure la doppietta mancando per centimetri l’appuntamento con la sfera davanti a Joronen. Henderson, anche lui gettato nella mischia dopo l’intervallo, confeziona l’assist per il raddoppio di Bjorkengren che sembra archiviare la pratica a poco più di mezz’ora dal novantesimo. Ma gli undici della strana coppia Gastaldello-Clotet si esaltano nei momenti di maggiore criticità e a un quarto d’ora dal novantesimo pongono le basi per la rimonta: prima ci pensa Bisoli ad accorciare le distanze, poi è Ayé a riacciuffare gli avversari in pieno recupero, mandando di traverso la serata ai padroni di casa – si giocava al Via del Mare – che probabilmente hanno cantato vittoria troppo presto e si sono adagiati pensando che sarebbe bastato controllare la partita per strappare i tre punti. L’ennesima conferma che bisogna stare sempre sul pezzo fino al triplice fischio e che in un campionato come quello di Serie B è assolutamente vietato rilassarsi in campo.

Quinto gol in campionato per Florian Ayé, forse il più pesante di tutti: “Eravamo sotto di due gol ma siamo stati bravissimi a non mollare e a crederci sempre anche quando tutto sembrava perduto, questa rimonta è un fortissimo segnale per tutto il gruppo. Non ho parlato con il presidente ma so che ha fiducia in me e non voglio deluderlo. Rispetto a un anno fa non è cambiato niente, ho sempre lavorato duro ed ero consapevole che prima o poi sarei stato ripagato di tutti i miei sacrifici. Il nuovo mister ci ha trasmesso le sue idee e cerchiamo di applicarle ogni volta che scendiamo in campo. La classifica? Meglio non guardarla. Dedico il gol a Dio che tutti i giorni mi dà la forza di andare avanti”.

LECCE-BRESCIA 2-2 (0-0)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Zhuta; Bjorkengren (71’ Nikolov), Tachtsidis (46’ Henderson), Hjulmand; Mancosu (46’ Majer); Stepinski (46’ Pablo Rodriguez), Coda (89’ Gallo). All. Eugenio Corini.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju (81’ Bjarnason), Mangraviti, Chancellor, Martella (71’ Karacic); Bisoli, Labojko, Jagiello (72’ Skrabb); Spalek (59’ Pajac); A. Donnarumma, Ayé. All. Josep Clotet Ruiz.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese.

AMMONITI: 57’ Chancellor (B), 81’ Hjulmand (L).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 46’ Pablo Rodriguez (L), 58’ Bjorkengren (L), 75’ Bisoli (B), 90’+3’ Ayé (B).

