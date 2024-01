Video/ Lecce Cagliari (1-1) gol e highlights: un punto beffardo per Ranieri (Serie A, 6 gennaio 2024)

VIDEO LECCE CAGLIARI (1-1): I SARDI LA RIPRENDONO

Lecce Cagliari, il punteggio rimane ancora fermo sullo 0-0, ma è Oudin del Lecce a emergere come protagonista, animando la fascia destra con la sua abilità e dinamicità. Il giocatore francese sta dimostrando il suo valore grazie agli scatti rapidi in avanti e alle abilità nel cambiare il gioco. Oudin sembra essere una presenza costante nell’azione, coinvolgendo gli avversari con la sua velocità e agilità sulla fascia. La sua capacità di effettuare cambi di gioco efficaci sta mettendo sotto pressione la difesa del Cagliari, costringendola a essere attenta alle incursioni sulla sua ala destra. La partita sembra essere aperta e Oudin sta cercando di essere una forza trainante per il Lecce, cercando di creare opportunità e spazi per i suoi compagni di squadra. Sarà interessante vedere come evolveranno gli eventi nei minuti successivi e se Oudin continuerà a essere una minaccia sulla fascia destra per il Cagliari.

Diretta slalom Adelboden/ Streaming video Rai: comanda Steen Olsen, Sala 3°! (CdM sci, oggi 7 gennaio 2024)

Al termine del primo tempo di Lecce Cagliari, il punteggio è di 1-0 a favore del Lecce grazie alla rete di Gendrey, con assist di Oudin. Il Cagliari sembra avere difficoltà a uscire dalla propria metà campo, probabilmente a causa dell’intensa pressione esercitata dal Lecce. Oudin, protagonista nei primi venti minuti, ha ora contribuito anche con un assist decisivo che ha portato al vantaggio della squadra di casa. La connessione tra Oudin e Gendrey si è dimostrata efficace, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e portando a un risultato positivo per il Lecce al termine della prima frazione di gioco. Il Cagliari dovrà affrontare la seconda metà della partita con il compito di risalire da uno svantaggio, cercando di migliorare la propria uscita dalla metà campo e creare opportunità offensive. La partita si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che avranno modo di cercare di imporre il proprio gioco nella ripresa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Inter già campione d'inverno, diretta gol live score (7 gennaio 2024)

VIDEO LECCE CAGLIARI, IL SECONDO TEMPO

Lecce Cagliari, la situazione sembra mantenere il punteggio di 1-0 a favore del Lecce. La squadra di casa, in vantaggio, sembra adottare una strategia più difensiva, chiudendosi dietro e cercando di ripartire in contropiede. D’altra parte, il Cagliari sembra impegnato nell’attacco, ma finora non riesce a trovare soluzioni efficaci per superare la difesa avversaria. Un tentativo di Oristanio dal limite dell’area termina con un tiro alto, senza rappresentare una minaccia concreta per il Lecce. La partita continua quindi con il Lecce che gestisce il vantaggio e il Cagliari che cerca di trovare soluzioni per pareggiare. Resta da vedere se il Cagliari riuscirà a intensificare la propria pressione e a creare opportunità più pericolose nei minuti successivi.

DIRETTA/ Empoli Milan video streaming tv: i precedenti del match sono 30 (Serie A, 7 gennaio 2024)

Lecce Cagliari è giunta al termine con un pareggio 1-1. Nel primo tempo, il Lecce aveva preso il comando con la rete di Gendrey su assist di Oudin, portandosi in vantaggio. Nel corso della partita, il Cagliari ha cercato di reagire, ma ha faticato a superare la difesa avversaria. Tuttavia, nel corso del match, Oristanio ha trovato il gol del pareggio, sfruttando un assist di Viola e imbeccando la squadra di Ranieri. Nonostante i tentativi di entrambe le squadre, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale. Oudin è stato protagonista con i suoi scatti sulla fascia destra, ma il Cagliari è riuscito a rispondere, guadagnandosi un punto prezioso in trasferta. La partita è stata combattuta, e entrambe le squadre hanno dimostrato determinazione nel cercare la vittoria.

VIDEO LECCE CAGLIARI, IL TABELLINO

LECCE: Falcone W., Gendrey V., Pongracic M., Baschirotto F., Gallo A., Kaba M., Ramadani Y., Gonzalez J. (dal 34′ st Blin A.), Oudin R. (dal 41′ st Dorgu P.), Krstovic N. (dal 34′ st Piccoli R.), Strefezza G. (dal 25′ st Almqvist P.). A disposizione: Brancolini F., Samooja J., Berisha M., Faticanti G., Listkowski M., Smajlovic Z., Venuti L. Allenatore: D’Aversa R..

CAGLIARI: Scuffet S., Zappa G., Goldaniga E., Dossena A., Augello T., Nandez N., Prati M., Makoumbou A. (dal 44′ st Deiola A.), Viola N., Oristanio G. (dal 41′ st Di Pardo A.), Petagna A.. A disposizione: Aresti S., Radunovic B., Azzi P., Hatzidiakos P., Mancosu M., Obert A., Pavoletti L., Pereiro G., Sulemana I., Wieteska M. Allenatore: Ranieri C..

RETI: al 31′ pt Gendrey V. (Lecce), al 23′ st Oristanio G. (Cagliari).

AMMONIZIONI: al 22′ st Strefezza G. (Lecce) al 35′ pt Dossena A. (Cagliari).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI LECCE CAGLIARI











© RIPRODUZIONE RISERVATA