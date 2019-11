Video/ Lecce Cagliari (2-2): highlights e gol. Calderoni firma il pari al 91′!

Si può davvero dire che è accaduto di tutto ieri al Via del Mare, dove abbiamo assistito al match tra Lecce e Cagliari, il cui video con i gol e gli highlights è subito qua sotto. La partita, terminata con un impronosticabile pareggio per 2-2, era già nata sotto una stella particolare: prevista per la fascia serale della domenica, l’incontro era stato poi spostato in extremis per lungi pomeriggio, visto che la pioggia battente aveva di fatto reso impraticabile il campo. Ieri poi fin da subito ci siamo resi conti di assistere a un match speciale: al via il ritmo si fa altissimo e sono sopratutto i salentini a farsi vedere in area avversaria, mentre i sardi hanno per un poco temporeggiano, cercando di capire come rispondere all’entusiasmo dei giallorossi. Il gioco è comunque in intenso e non mancano le occasioni da gol: la prima marcatura arriva però al 30’ per il Cagliari, con il rigore concesso e non sbagliato da Joao Pedro. Nella ripresa davvero scoppiano le scintille in campo: al 67’ ecco che ci pensa Nainggolan a firmare il raddoppio dei rossoblu. Sul finale poi il clima al Via del Mare diventa praticamente rovente, proprio quando la partita pareva indirizzata in maniera univoca. Negli ultimi dieci minuti il nervosismo in campo esplode. Si sfiora la rissa: volano quindi i rossi per i sardi Cacciatore e Olsen e per il giallorosso Lapadula (che pure solo due minuti prima aver firmato il rigore del 1-2). Al 91’ eco poi l’ultimo colpo di scena con il pareggio del Lecce segnato da Calderoni. Con tale risultato il Cagliari perde il terzo posto in classifica e vola quarto con 25 punti, mentre il Lecce tocca la salvezza con la 17^ piazza a 11 punti.

IL TABELLINO

Lecce Cagliari 2-2 (0-1 pt)

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (43’ st Dubickas), Lucioni, Rossettini (12’ st Meccariello), Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (24’ st Farias); Lapadula, La Mantia. A disp.: Vigorito, Bleve, Benzar, Dell’Orco, Gallo, Imbula, Lo Faso, Riccardi, Vera. All.: Liverani

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (42’ st Mattiello); Nainggolan (42’ st Rafael); Joao Pedro, Simeone (31’ st Ionita). A disp.: Aresti, Castro, Cerri, Deiola, Faragò, Oliva, Pinna, Walukiewicz. All.: Maran

Arbitro: Mariani

Marcatori: Joao Pedro 30’ rig. (C), 22’ st Nainggolan (C), 38’ st rig. Lapadula (L), 46’ st Calderoni (L)

Ammoniti: Lykogiannis, Rog (C), Petriccione, Farias (L)

Espulsi: Cacciatore (C), Olsen (C), Lapadula (L)

