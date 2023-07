Video/ Lecce Cittadella (3-0) gol e highlights: ancora in gol il giovane Corfitzen (30 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE CITTADELLA: OTTIMA PROVA DEI SALENTINI!

Il Lecce supera nella ripresa il Cittadella con un bel tre a zero firmato da Strefezza, Corfitzen, un giovane danese molto interessante, e Almqvist. I salentini faranno rientro nel Salento per poi ritrovarsi mercoledì pomeriggio 2 Agosto presso l’Acaya Golf Club & Resort. Andiamo a ripercorrere le emozioni della gara. Questi gli undici scelti da D’Aversa: Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Gonzalez, Rafia, Hjulmand, Banda, Strefezza, Rodriguez Delgado. Banda la mette dentro per Rodriguez Delgado che viene anticipato all’ultimo istante in angolo. Azione personale di Rodriguez Delgago, tiro a botta sicura con Kastrati che si supera. Banda prova a fare tutto da solo ma poi la tocca con il braccio vanificando l’iniziativa. Ricordiamo che per il Lecce si tratta dell’ultima amichevole nel ritiro di Lavarone. Lecce che ci prova a ripetizione, il tiro di Gallo termina alto.

Diretta/ Lecce Cittadella (risultato finale 3-0) streaming video tv: Almqvist cala il tris (30 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE CITTADELLA: IL SECONDO TEMPO

Rafia per Banda, palla fuori di poco. D’Aversa ha cambiato molti uomini in questa ripresa che durerà 55 minuti come accordi tra le squadre. Strefezza! La sblocca il Lecce! Almqvist serve Strefezza che con il destro la mette nell’angolino, bel gol. Corfitzen! Raddoppia il Lecce! Scambio con Dorgu che lo serve in area e tocco vincente del danese. Gallo per Almqvist che trova il tris con una bellissima acrobazia da fuori area che termina all’incrocio, rete annullata per fuorigioco. Almqvist! Questa volta il tris è valido! Dorgu la mette in mezzo per il tocco vincente. Termina il match, il Lecce vince per tre reti a zero.

Video/ Lecce Padova (4-0) gol e highlights: i salentini autori di un'ottima prestazione (26 luglio 2023)

VIDEO GOL LECCE CITTADELLA: IL TABELLINO

Primo Tempo 0-0

Marcatori al 27′ s.t. Strefezza (L), al 31′ s.t Corfitzen (L), al 37′ s.t. Almqvist (L)

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni (dal 16′ s.t. Cecchetto), Angeli (dal 1′ s.t. Frare), Pavan (dal 16′ s.t. Sottini), Giraudo (dal 16′ s.t. Rizza); Vita (dal 16′ s.t. Felicioli), Branca (dal 31′ s.t. Mattioli), Carriero (dal 1′ s.t. Amatucci); Tessiore (dal 1′ s.t. Embalo); Magrassi (dal 16′ s.t. Asencio), Baldini (dal 1′ s.t. Pittarello)

PANCHINA Veneran

ALLENATORE Gorini

DIRETTA/ Lecce Padova (risultato finale 4-0) streaming video tv: poker di Corfitzen! (oggi 26 luglio 2023)

LECCE (4-3-3)

Falcone (dal 1′ s.t. Bleve); Gendrey (dal 1′ s.t. Venuti e dal 21′ s.t. Dorgu), Pongracic, Baschirotto (dal 1′ s.t. Blin), Gallo; Gonzalez (dal 46′ s.t. Berisha), Hjulmand (dal 16′ s.t. Bjorkengren), Rafia (dal 37′ s.t. Helgason); Strefezza (dal 28′ s.t. Corfitzen), Rodriguez (dal 1′ s.t. Almqvist), Banda (dal 16′ s.t. Di Francesco)

PANCHINA Brancolini, Listowski, Smajlovic, Maleh

ALLENATORE D’Aversa

ARBITRO Di Renzo di Bolzano

ASSISTENTI DI LINEA Antonini-Battan

AMMONITI Carriero (C), Hjulmand (L), Rizza (C), Helgason (L), Frare (C) per gioco scorretto

GUARDA QUI SOTTO VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LECCE CITTADELLA:













© RIPRODUZIONE RISERVATA