VIDEO LECCE COMO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Via del Mare il Como ha la meglio sul Lecce in trasferta con un netto 3 a 0. Nel primo tempo i Lariani partono con la marcia inserita e spingono Falcone a smanacciare in angolo un tiro-cross molto insidioso di Nico Paz già al 4′ mentre viene annullato un gol ai Salentini con Krstovic per colpa del fuorigioco ravvisato dall’arbitro e dai suoi assistenti al 9′.

Il suo compagno Gaspar arriva tardi all’appuntamento col pallone al 26′ e gli uomini di mister Fabregas collezionano un paio di occasioni con Perrone e Douvikas a cavallo della mezz’ora finchè Diao sblocca il punteggio al 35′ con il gol siglato in contropiede, su assist di Nico Paz. Tuttavia i comaschi perdono prematuramente per infortunio Valle, rimpiazzato appunto da Moreno al 45′.

Nel secondo tempo i biancoblu non centrano il bersaglio con Douvikas al 49′ e si salvano con Goldaniga a disinnescare Krstovic al 51′. Nel finale i giallorossi non concretizzano nè al 63′ con Morente nè al 71′ con N’Dri grazie a Butez. I Voltiani dilagano poi con la rete di Goldaniga all’84’, tramite un colpo di testa vincente a sfruttare una punizione di Da Cunha, e con Diao, il quale completa la doppietta personale al termine di un’altra ripartenza su assist di Stefezza nel recupero al 90’+2′.

Questo successo permette al Como di raggiungere quota 39 nella classifica della Serie A stagione 2024/2025 conquistando tre nuovi punti che ipotecano la salvezza. Il Lecce invece rimane a 26 punti finendo KO e dovendo così ancora guadagnarsi la permanenza nel massimo campionato, aspettando soprattutto la sfida tra Empoli e Venezia di oggi.

VIDEO LECCE COMO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS