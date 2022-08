Video/ Lecce Empoli (1-1) gol e highlights: Parisi sblocca, Strefezza recupera

Quella tra Lecce Empoli è stata una partita molto singhiozzata tra due squadre che si sono divise il possesso del gioco e che non sono riuscite a trovare la via del gol nonostante le varie azioni create da una parte e dell’altra, come scopriremo nel video Lecce Empoli 1-1. Il Lecce è la squadra che ci ha creduto di più, dopo il gol di Strefezza infatti la squadra allenata da Baroni è salita in cattedra e grazie al loro talento, è riuscita a trovare fiducia nei propri mezzi andando più volte a cercare la via del gol. Il primo arrivato su un contropiede, con un cross in mezzo che l’ala destra Strefezza ha rispedito dentro la porta con un tiro al volo, il portiere non ha avuto scampo.

L’Empoli invece come da filosofia ha mostrato un calcio offensivo però poco convincente, soprattutto negli ultimi trenta metri dove nessuno del tridente d’attacco è riuscito ad insaccare, anzi sono più le volte in cui gli attaccanti della squadra toscana hanno sbattuto contro la difesa giallorossa che i tiri in porta. Infatti il gol arriva dal terzino Fabiano Parisi, che dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo trova lo spiraglio giusto per insaccarla alle spalle del portiere.

Lecce Empoli, non ci siamo

Questa era a tutti gli effetti una sfida salvezza anche se il calendario ha un po’ scherzato con queste due squadre mettendole contro dopo sole tre partite, e il fatto che non si è andato oltre il pari potrebbe creare problemi ad entrambe nell’ottica di una salvezza tranquilla. L’Empoli deve assolutamente risolvere il nodo Bajrami, infatti le voci di mercato sul suo conto stanno dando fastidio al giocatore che inizia a sentire un po’ di mal di pancia, e solo l’aria di Firenze forse potrebbe farlo stare meglio.

Infatti senza il fantasista al 100% l’Empoli fa fatica a mettere in moto in moto i due attaccanti, infatti sia Satriano che Destro hanno fatto molta fatica a tirare in pota e questo è un problema che Zanetti deve risolvere al più presto se vuole far salvare la sua squadra il prima possibile. Altri acuti in questa partita non ce ne sono stati, infatti neanche il Lecce è riuscito ad andare in porta con facilità a parte nel goal annullato per fuorigioco segnato da Banda.

VIDEO LECCE EMPOLI, IL TABELLINO

LECCE EMPOLI 1-1

Lecce, 4-3-3: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano. All. Zanetti

ARBITRO: Alberto Santoro

AMMONITI: 27’ Marin, 34’ Banda, 57’ Stojanovic,

RECUPERO: 4 pt. 6 st.

MARCATORI: 22’ Parisi, 40’ Strefezza

