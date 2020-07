Video/ Lecce Fiorentina (1-3): highlights e gol. KO disastroso per Liverani (Serie A)

Allo Stadio Via del Mare la Fiorentina supera in trasferta il Lecce per 3 a 1. Come si vede nel video di Lecce Fiorentina, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Liverani a cercare di prendere subito in mano le redini dell’incontro affacciandosi immediatamente in zona offensiva tramite gli spunti di Babacar. I viola toscani guidati dal tecnico Iachini non si lasciano tuttavia intimorire e si difendono in maniera ordinata per ripartire organizzando la propria manovra. Gli ospiti si rendono pericolosi con un tiro impreciso di Ribery intorno al 5′ e riescono a spezzare l’equilibrio grazie al gol messo a segno da Federico Chiesa al 6′, capitalizzando nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Cutrone. La sfida sembra essere entrata nel vivo fin dai primissimi istanti di gara ed i giallorossi pugliesi vanno in cerca della rete del possibile pareggio conquistando un calcio d’angolo non sfruttato al 9′. la reazione dei padroni di casa non si rivela adeguata per poter sperare di raggiungere il pareggio. Gli ospiti di mister Iachini continuano infatti a spingere e, all’11’, sciupano una clamorosa occasione per raddoppiare quando Pulgar fallisce un calcio di rigore concesso per un fallo fischiato al portiere avversario Gabriel. Il solito Chiesa spara poi largo al 15′ ed i giallorossi non hanno maggiore fortuna dall’altro lato se si pensa agli spunti inefficaci di Barak, Mancosu, Majer, Farias e Petriccione. I minuti scorrono sul cronometro ed i viola del tecnico Iachini aumentano il distacco nell’ultima parte del primo tempo grazie al gol del raddoppio siglata da Ghezzal al 38′, direttamente su calcio di punizione, e con la rete firmata da Cutrone al 40′, con Chiesa a ricambiargli il favore ricevuto sulla marcatura iniziale. Nel finale, precisamente al 43′, le speranze dei pugliesi di mister Liverani si stampano contro la traversa sulla conclusione di Farias del 43′. la partita riparte seguendo lo stesso copione ammirato negli istanti iniziali della frazione precedente. I viola toscani avanzano andando alla conclusione con Lirola intorno al 51′, intercettata provvidenzialmente dall’intervento dell’estremo difensore Gabriel, ed i giallorossi pugliesi replicano dal canto loro con il tiro del neo entrato Saponara al 52′, terminato largo a lato del palo destro, e con una progressione soltanto abbozzata da Babacar al 53′. La Fiorentina non riesce poi ad aumentare ulteriormente il distacco neppure al 55′ sullo spunto provato da Ghezzal. Il subentrato Saponara, anche ex della partita tra gli altri, prova di nuovo a farsi valere in avanti per gli uomini di mister Liverani nonostante sia Cutrone fra i toscani a disperarsi quando il suo tiro viene parato in maniera prodigiosa da Gabriel intorno all’ora di gioco. Il ritmo della gara cala anche a causa delle diverse sostituzioni effettuate dai due allenatori ma gli ospiti tentano di siglare addirittura il poker sfruttando le giocate di Duncan. Nel finale il subentrato Shakhov accorcia inutilmente le distanze all’88’ su assist di Vera, anche lui inserito nella ripresa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono alla Fiorentina di salire a quota 39 nella classifica di Serie A mentre il Lecce non si muove, rimanendo fermo a 29 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Fiorentina abbia saputo conquistare meritatamente questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 51%, dato questo supportato da un maggior numero di passaggi totali, ovvero 469 a 421, e dal 12 a 10 nei contrasti. In fase offensiva, nonostante il 108 a 99 negli attacchi per i pugliesi, di cui 44 a 37 quelli pericolosi, sono stati i viola a spiccare grazie al 12 a 10 nelle conclusioni complessive, delle quali 7 a 3 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Lecce è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 15 a 7 nel computo dei falli e l’arbitro Marco Guida, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Gabriel, Babacar, Donati da un lato, Ribery, Ghezzal dall’altro.

IL TABELLINO

Lecce-Fiorentina 1 a 3 (p.t. 0-3)

Reti: 6′ Chiesa(F); 38′ Ghezzal(F); 40′ Cutrone(F); 88′ Shakhov(L).

Assist: 6′ Cutrone(F); 40′ Chiesa(F); 88′ Vera(L).

LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz(65′ Dell’Orco), Donati; Barak, Petriccione(65′ Tachtsidis), Majer(72′ Vera); Farias(46′ Saponara), Mar. Mancosu; Babacar(72′ Shakhov). All.: Fabio Liverani.

FIORENTINA (3-5-2) – Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella(46′ Ceccherini), Caceres; F. Chiesa(65′ Venuti), R. Ghezzal, Pulgar, Duncan(70′ Castrovilli), Dalbert; Cutrone(65′ Vlahovic), Ribéry(83′ Agudelo). All.: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata).

Ammoniti: 10′ Ribery(F); 11′ Gabriel(L); 21′ Babacar(L); 27′ Ghezzal(F); 37′ Donati(L).

