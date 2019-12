Video/ Lecce Genoa (2-2): highlights e gol, pari spettacolo al Via del Mare!

Termina in parità il match tra Lecce e Genoa con la compagine salentina che rimonta grazie alle reti di Falco e Tabanelli. La compagine ligure era passata in vantaggio grazie a Pandev e Criscito, su rigore, ma le due espulsioni di Agudelo e Pandev hanno quasi compromesso la gara: nel video Lecce Genoa riviviamo allora tutte le emozioni del match. Andiamo per prima cosa ad analizzare le statistiche del match. Possesso palla in favore dei padroni di casa con un 52% contro il 48% della compagine ligure. Sono stati rispettivamente 12 ed 8 i tiri scagliati dalle due squadre che hanno giocato a viso aperto. Falco, un gol e l’assist vincente per Tabanelli, ha spaccato la partita. Petriccione ha invece servito proprio l’assist per lo stesso Falco. Pandev, al di là del grandissimo gol, ha creato due occasioni da rete. Peccato per l’espulsione che ha macchiato in parte una bella gara.

Thiago Motta, tecnico del Genoa, ha visto sfumare la vittoria nella seconda frazione dove la sua compagine ha rischiato seriamente di uscire a mani vuoti. Queste le parole del tecnico raccolte da tuttomercatoweb: “Nel primo tempo siamo stati molto bravi, avremmo meritato anche qualcosa in più. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, hanno lottato fino alla fine. Ne usciamo molto forti per affrontare la prossima partita. Ho sempre avuto risposte dalla squadra, oggi ancora di più. In tutti gli episodi a sfavore di oggi i ragazzi sono rimasti uniti fino alla fine, anche quando eravamo in dieci abbiamo provato a vincerla. Poi in nove diventa più difficile, ma sono rimasti insieme e devono uscire a testa alta. Gli episodi li lascio giudicare a voi, io giudico quello che hanno fatto i miei giocatori. Ci sono situazioni che dobbiamo migliorare, non possiamo prendere un gol così su corner, ma sono contento. Agudelo? Si parla dentro lo spogliatoio di queste cose, sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Le assenze nel derby? Questo è il calcio, ce ne saranno altri pronti per giocare al loro posto”. Fabio Liverani, tecnico dei salentini, non nasconde la sua amarezza per non essere riuscito a ribaltarla: “Da una parte iniziano ad essere troppe le partite con rammarici. Dispiace perché ci sono situazioni che faccio fatica a capire. Prepariamo delle cose, poi ci sono dei blackout con un’ansia, come se avessero cancellato quanto fatto in settimana. Questo mi preoccupa molto. Ero incredulo dopo lo zero a due alla fine del primo tempo, in cui non ricordo una parata di Gabriel. Non abbiamo la percezione di capire i momenti della partita. Poi a partita morta di gioca, si costruisce, si hanno spirito e attenzione. Questo fa parte della crescita di una neopromossa, ma i punti pesano e credo che la squadra non debba cominciare a fare regali di Natale con tanto anticipo. La sensazione dal campo è: male la personalità e la gestione della palla, poca voglia di dare soluzioni al compagno. I tre giocatori davanti devono essere più vivi, senza vitalità diventa difficile dare soluzioni a chi ha la palla. C’è poca attenzione a usare il corpo nella protezione della palla, cose che in questa categoria bisogna migliorare. Dovevamo essere noi noi quelli sereni dopo la superiorità numerica, sapendo di poter fare girare palla con due tocchi, portando Tabanelli e La Mantia dentro l’area”.

