Video Lecce Juve Stabia (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026.

VIDEO LECCE JUVE STABIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare il Lecce supera in dieci uomini la Juve Stabia vincendo per 2 a 0. Il primo tempo comincia con un botta e risposta tra le due compagini: al 12′ Kouassi manda il pallone alto da calcio d’angolo per i pugliesi mentre Leone fa altrettato calciando da fuori per i gialloblu al 14′. E’ il chiacchieratissimo Krstovic a fallire la prima vera occasione dei giallorossi al 18′ ed è sempre lui, non avendo concretizzato su un liscio di Bellich al 22′, a segnare il gol del vantaggio al 27′ quando trasforma il calcio di rigore assegnato su richiamo del VAR per un fallo di mano commesso da Battistella.

I campani vanno quindi a caccia della rete sprecando al 32′ con Carissoni e sollecitando Falcone con calci sopra la traversa al 45’+3′, poco prima di restare in superiorità numerica per l’espulsione rimediata da Banda e causata per un intervento irregolare da dietro subito da Mosti.

Nel secondo tempo le Vespe non sfruttano un’opportunità al 50′ su un colpo di tacco tentato da Piscopo e Mosti non batte Falcone al 53′ essendo oltretutto in posizione di fuorigioco. Nel finale Belliche mette i brividi ai suoi compagni sfiorando l’autorete al 65′ e in attacco Piscopo viene intercettato da Falcone al 70′ senza che Ruggero faccia poi di meglio.

Nel recupero Camarda non batte Confente al 90’+4′ ma serve il passaggio a Kaba al 90’+3′ per il raddoppio definitivo. La Juve Stabia di mister Abate viene eliminata dalla Coppa Italia 2025/2026 mentre il Lecce di Di Francesco sfiderà la vincente tra Milan e Bari nel prossimo turno della competizione.

VIDEO LECCE JUVE STABIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS