Video/ Lecce Lazio (2-1) gol ed highlights: giallorossi in rimonta, Sarri black out!

Video Lecce Lazio che regala emozioni fin dal primo minuto con le giocate tecniche dei biancocelesti. Lecce che subisce subito un’ammonizione con Banda che stende con le cattive Manuel Lazzari. Giornata da ricordare per l’ex Spal che oggi sembrerebbe essere imprendibile per la formazione giallorossa con i raddoppi, sempre superati, da parte della formazione giallorossa. Vantaggio Lazio con Immobile che scappa alle spalle della difesa leccese e colpisce alla prima vera occasione con un diagonale che buca Falcone. Lazio che sfiora il gol con Casale, incornata di testa che però vede Falcone esaltarsi e mettere in corner. Primo tempo. Che finisce con la Lazio in vantaggio al Via del Mare.

Secondo tempo di stampo leccese con una super prestazione degli uomini di Baroni. La ribalta nel giro di pochi minuti il Lecce con Strefezza che ribadisce in rete una palla calciata da Di Francesco con Provedel abile tra i pali. Festeggia il Via del Mare per Strefezza ma riecco ancora un’azione spumeggiante del Lecce con Di Francesco che pesca al centro Colombo che da due passi spinge in rete. Assedio Lazio con Sarri che interviene dalla panchina con diversi cambi ma niente da fare: Lecce batte Lazio al termine dei 90 minuti di gioco con le reti di Strefezza e Colombo.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (45’st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (45’st Maleh); Strefezza (28’st Oudin), Colombo (38’st Ceesay), Banda (1’st Di Francesco). A disposizione: Bleve, Brancolini, Pongracic, Tuia, Voelkerling, Lemmens, Pezzella, Rodiguez. Allenatore: Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic (16’st Vecino), Cataldi (34’st Marcos Antonio), Basic (40’st Romero); Pedro (16’st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (34’st Cancellieri). A disposizione: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Bertini. Allenatore: Sarri

Reti: 14’pt Immobile (LA), 12’st Strefezza (LE), 26’st Colombo (LE

Ammoniti: Banda (LE), Casale (LA), Gallo (LE), Hjulmand (LE), Cancellieri (LA)

