VIDEO/ Lecce Lazio (risultato 2-1) gol e highlights. Grande rimonta salentina! (Serie A)

La Lazio inizia il match affidandosi al suo solito gioco di palleggio, ma il Lecce parte con grande intensità, lavorando sulle fasce e mantenendo alta la pressione, poi farà il colpo come potremo ammirare nel video Lecce Lazio. Già all’11’, una combinazione tra Luis Alberto e Immobile nell’area del Lecce non si concretizza, mentre sulla controparte, il Lecce è vicino al gol: Almqvist serve Rafia che mette un ottimo pallone per Strefezza, ma il tiro sfiora il palo ed esce. Poco dopo, Banda tenta il tiro ma la conclusione finisce tra le braccia di Provedel. La Lazio mostra poche iniziative nella prima parte della partita, nonostante ciò bastano solo tre tocchi per segnare agli uomini di Sarri: Romagnoli effettua un magnifico passaggio in verticale per Luis Alberto, che serve Immobile al centro dell’area per il gol che sblocca il risultato al 26‘. Dopo il vantaggio, la Lazio continua a essere pericolosa con le sue azioni d’attacco, mantenendo il controllo del possesso, mentre il Lecce riesce a creare occasioni sporadiche tramite Almqvist. La Lazio si rende ancora pericolosa con una deviazione di Immobile che mette in difficoltà Falcone, e al 44′, Lazzari calcia addosso al portiere, senza però notare la presenza di Zaccagni libero per un tap-in a porta praticamente vuota.

Il Lecce inizia la ripresa con grande impeto, ma Ramadani calcia la palla sopra la barriera su una punizione e Strefezza trova la barriera su un altro tiro dal limite. La Lazio è pericolosa al 9′ con Felipe Anderson che conclude di poco a lato in un’azione individuale. Subito dopo, Sarri effettua i primi cambi inserendo Vecino e Isaksen per Kamada e Felipe Anderson. Al 18′, Banda mette in mezzo un cross per Rafia, ma il tiro dell’attaccante viene bloccato. Al 22′, Provedel salva la Lazio da un tiro da fuori di Ramadani. Il Lecce effettua un triplo cambio con l’ingresso di Gallo, Blin e Kaba. Le ammonizioni si susseguono, con Strefezza e Isaksen ammoniti entro 3 minuti. Al 27′, Sarri effettua un altro doppio cambio con l’ingresso di Pedro e Luca Pellegrini al posto di Zaccagni e Lazzari. Al 32′, Di Francesco subentra a Banda nel Lecce. Al 35′, Gonzalez viene ammonito per il Lecce per un fallo a centrocampo e subito dopo anche Pongracic viene ammonito. Al 38′, Falcone effettua una grande parata su un tiro di Immobile che viene deviato sulla traversa. Dopo l’ingresso di Burnete al posto di Gonzalez, avviene l’incredibile: in soli 2 minuti, il Lecce ribalta la partita. Al 41′, Almqvist pareggia con un gran sinistro dal limite. Subito dopo, il Lecce segna nuovamente quando una palla in area viene raccolta da Di Francesco per il clamoroso 2-1. Anche se Castellanos entra in campo, nei 6 minuti di recupero, la Lazio non riesce a reagire e subisce una pesante sconfitta.

VIDEO LECCE LAZIO 2-1, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Roberto D’Aversa elogia un Lecce mai domo: “La partita di stasera è stata un capolavoro da parte di chi è partito ma anche di chi è subentrato. Anche chi non ha giocato in settimana ha lavorato benissimo. Sono orgoglioso di questo, è motivo di orgoglio vincere davanti al nostro pubblico nella serata in cui ricordiamo Carletto Mazzone. Siamo molto soddisfatti, dedichiamo la vittoria, al club, al presidente, ai d.s. e ai nostri tifosi, erano uno spettacolo stasera. C’è una differenza di qualità tra la Lazio e noi, ma questo non significa che non possiamo migliorare in certi errori. Per me la prestazione c’è stata, avrei ragionato in maniera equilibrata a prescindere dal risultato. Se tiriamo 23 volte in porta dobbiamo fare qualche gol, i ragazzi nell’impegno quotidiano sono eccezionali, col tempo miglioreremo l’aspetto realizzativo perché per vincere le partite bisogna far gol“.

Maurizio Sarri deluso dal secondo tempo della Lazio: “È successo di tutto nel finale, ma è successo di tutto nel secondo tempo. Abbiamo disputato un secondo tempo inaccettabile, da squadra presuntuosa che pensava di aver già risolto la partita e quando non hai la giusta umiltà la prima cosa che ti viene meno è la fase difensiva. Noi nel secondo tempo abbiamo fatto la fase difensiva solo coi quattro difensori e ci siamo ritrovati in balia degli avversari. Il resto della squadra ha guardato la fase difensiva e queste sono le conseguenze“.

