Video Lecce Milan (0-2) gol e highlights: Loftus-Cheek e Pulisic portano i primi tre punti ad Allegri.

VIDEO LECCE MILAN (0-2): I ROSSONERI ESCONO VITTORIOSI DAL VIA DEL MARE

Il video Lecce Milan inizia con i rossoneri che partono subito forte con l’idea di riscattare la sconfitta maturata nella prima giornata contro la Cremonese. Dopo due minuti, infatti, è Gabbia a sbloccare la partita con un colpo di testa da calcio d’angolo ma il tutto viene annullato per una spinta del difensore italiano su Coulibaly. Il gol annullato risveglia il Lecce che entra in partita e crea diverse occasioni con Pierotti.

La più importante arriva al 23′ quando l’argentino recupera il pallone su Estupinan e lancia il contropiede. Il suo pallone attraversa tutta l’area di rigore del Milan con Coulibaly, prima, e Camarda, poi, che non trovano il pallone a pochi passi dalla porta. Il primo tempo termina con una grande occasione per Gimenez che viene lanciato a tu per tu con Falcone da Fofana ma, al momento del tiro, apre troppo il mancino e calcia fuori.

L’inizio del secondo tempo del video Lecce Milan vede subito un’occasione che capita sui piedi di Kaba. Il centrocampista dei pugliesi si trova a calciare da dentro l’area di rigore dopo un grande assist con il tacco di Stulic ma il suo tiro è debole e facile per Maignan. Da qui in poi è predominio del Milan che sblocca al partita al 60′ con Gimenez ma il VAR annulla tutto per posizione irregolare del messicano.

L’aria di gol, però, è forte al Via del Mare e il vantaggio dei rossoneri arriva al 66′. Modric batte un calcio di punizione dalla sinistra e pesca la testa di Loftus-Cheek che prolunga sul secondo palo lasciando impietrito Falcone per il gol dello 0 a 1. La partita si chiude definitivamente all’86’ quando Gaspar e Gabriel pasticciano sulla trequarti regalando il pallone a Pulisic. Lo statunitense deve solo ringrazia, portarsi avanti il pallone e battere Falcone con un destro sul primo palo per chiudere la partita sul definitivo 0 a 2 per i rossoneri.

