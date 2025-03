VIDEO LECCE MILAN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare il Milan vince in trasferta ed in rimonta per 3 a 2 in casa del Lecce. Nel primo tempo i rossoneri si vedono immediatamente negare un gol per fuorigioco al 1′ con Gimenez. L’errore commesso poi da Reijnders non viene perdonato da Krstovic, il quale segna il gol del vantaggio giallorosso su assist del collega Helgason verso il 6′ ed è inutile lo spunto di Musah respinto da Falcone all’8′.

Nemmeno le giocate di Jimenez e Bondo trovano l’esito sperato per i lombardi ed al 16′ viene pure annullata un’altra rete per fuorigioco di Gabbia ravvisato dal VAR. I salentini sprecano con Krstovic che coglie un palo al 21′ e con Pierotti tra il 23′ ed il 24′. Ancora Falcone tiene avanti i suoi salvando su Pulisic e Gimenez mentre Sportiello disinnesca Helgason.

Nel secondo tempo anche Gimenez manda la sfera a sbattere contro un palo al 53′ con i compagni Thiaw e Musah poi sempre più imprecisi. Nel finale Krstovic raddoppia al 59′, assistito da Guilbert. E’ Joao Felix ad accorciare le distanze propiziando l’autorete di Gallo al 68′ e Pulisic trova invece il pari momentaneo trasformando il calcio di rigore assegnato per fallo di Baschirotto nei suoi confronti al 73′. Il subentrato Leao regala quindi la palla giusta per la doppietta definitiva di Pulisic completata all’81’ così da ultimare il sorpasso sui pugliesi.

VIDEO LECCE MILAN: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS