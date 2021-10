Video/ Lecce Monza (3-0) highlights e gol: venerdì di festa per i salentini

Dopo un inizio di campionato non proprio esaltante con appena 2 punti raccolti nelle prime 3 giornate, il Lecce sembra essersi sbloccato del tutto come dimostra la quarta vittoria consecutiva ai danni del Monza, che ammiriamo nel video Lecce Monza 3-0: nel Friday Night della settima giornata di Serie B i salentini liquidano i brianzoli con un 3-0 che non lascia spazio a dubbi. Mentre prosegue la corsa degli uomini di Baroni verso i piani alti della classifica, quelli di Stroppa si fermano di nuovo e non riescono proprio a trovare quella continuità di rendimento che servirebbe per puntare quantomeno ai play-off per la promozione. Già nel primo tempo, dal numero di occasioni create, si capisce che i padroni di casa hanno tutte le carte in regola per far passare una brutta serata agli ospiti che capitolano a pochi istanti della pausa con Strefezza che nel recupero gonfia la rete e porta avanti i suoi.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Buchel è squalificato per due giornate

A inizio ripresa, Colpani, appena entrato, non viene servito da Ciurria che preferisce calciare malissimo non accorgendosi che c’era il suo compagno solissimo al centro dell’area di rigore, sarebbe stato un episodio che avrebbe cambiato completamente la partita. Che invece viene definitivamente indirizzata da Di Mariano che firma il raddoppio con un tap-in vincente dopo la respinta di Di Gregorio sulla conclusione di Coda. Che calerà il tris a venti minuti dal novantesimo su assist del numero 10 – che ricambia il favore – anche se il merito è tutto di Lucioni che recupera palla nella sua trequarti e dà vita a un contropiede micidiale, nessuno riesce a fermarlo e la fortuna lo aiuta con una serie di rimpalli che gli consentono di spingersi fino agli ultimi quindici minuti, dove poi ci penseranno Di Mariano e lo stesso Coda a finalizzare. Ci sarebbe tempo persino per il poker: Caldirola nega la doppietta a Strefezza mentre Di Gregorio – pressato da Gargiulo – va in tilt e per un soffio non si fa beffare da Blin. Berlusconi e Galliani non saranno di certo contenti di vedere il loro Monza al decimo posto, dopo tutti i soldi spesi per rinforzare la rosa: di certo Stroppa non potrà contare sulla loro fiducia in eterno se i risultati continueranno a non arrivare…

Diretta/ Lecce Monza (risultato finale 3-0): la chiude Coda!

CLICCA QUI PER IL VIDEO LECCE MONZA 3-0

VIDEO LECCE MONZA 3-0, IL TABELLINO

LECCE-MONZA 3-0 (1-0)

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (89′ Calabresi), Lucioni, Meccariello, Barreca (67′ Vera); Majer (67′ Blin), Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano (72′ Olivieri), Coda, Strefezza (89′ Helgason). All. Marco Baroni.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone (46′ Paletta), Caldirola; Sampirisi (61′ D’Alessandro), Mazzitelli (78′ Brescianini), Barberis, Machin (46′ Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (77′ Vignato), Gtykjaer. All. Giovanni Stroppa.

Pronostici Serie B/ Le quote e le previsioni per le sfide della 7^ giornata

ARBITRO: Eugenio Abbattista (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 32′ Marrone (M), 51′ Barreca (L), 74′ Mazzitelli (M).

RECUPERO: 1′ pt, 0′ st.

MARCATORI: 45’+1′ Strefezza (L), 55′ Di Mariano (L), 70′ Coda (L).



© RIPRODUZIONE RISERVATA