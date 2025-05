VIDEO LECCE NAPOLI: LA RISOLVE RASPADORI!

Inizia con un roboante sussulto partenopeo la partita di Lecce Napoli, subito in gol gli azzurri che trovano un imbucata con Politano che serve Lukaku, il belga non tradisce le aspettative e deposita in rete il pallone senza niente da fare per il portiere pugliese. Ma c’è poco da festeggiare, perché dopo qualche secondo Massa viene richiamato al Var, rete annullata per fuorigioco di Lukaku come si può rivedere dalle immagini alla fine di questo articolo.

Ma il Napoli non demorde, trova una prodezza alla fine della prima frazione di gioco con Raspadori: calcio di punizione e botta da fuori che sorvola la barriera e si insacca alle spalle di Falcone. Continua poi il gioco partenopeo alla ricerca della seconda rete, il Lecce invece fatica a creare con Giampaolo che si sbraccia dalla sua area tecnica.

VIDEO LECCE NAPOLI, IL SECONDO TEMPO

Il Napoli espugna il Via del Mare battendo il Lecce per 0-1 al termine di una partita ricca di episodi. La rete decisiva arriva nel primo tempo grazie a un perfetto calcio di punizione di Giacomo Raspadori, che sblocca il risultato con un tiro preciso dalla distanza. Gli azzurri, pur non brillando sul piano del gioco, si dimostrano cinici e compatti, affidandosi all’esperienza e alle giocate dei singoli.

Il Lecce, invece, crea diverse occasioni pericolose, colpendo anche un palo con Kialonda Gaspar sugli sviluppi di un corner e impegnando Meret in un paio di interventi importanti, soprattutto su Helgason nella ripresa. Nel finale, i salentini protestano per un contatto in area che l’arbitro Massa decide, dopo consulto VAR, di non punire. Nonostante la pressione crescente, il Lecce non riesce a trovare il pareggio, mentre il Napoli difende il vantaggio con ordine e porta a casa tre punti preziosi.

VIDEO LECCE NAPOLI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS