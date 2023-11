Video/ Lecce Parma (2-4) gol e highlights: poker con Man, ducali agli ottavi! (Coppa Italia, 1 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE PARMA: LA SINTESI

Allo Stadio Via del Mare il Parma supera in trasferta il Lecce per 4 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister D’Aversa partono forte affacciandosi in zona offensiva subito al 2′ con una conclusione larga di poco di Sansone ma rischiano già al 3′ su un errore di Baschirotto. Gli ospiti guidati dal tecnico Pecchia reagiscono riuscendo a passare in vantaggio immediatamente al 9′ grazie alla rete messa a segno da Sohm, su assist di Hainaut.

I minuti scorrono sul cronometro e, dopo la sostituzione per infortunio dell’arbitro Minelli con il quarto uomo Feliciani al 22′, i ducali insistono riuscendo anche a trovare il gol del raddoppio al 29′ per merito di Bonny, calciando al volo una respinta poco precisa della retroguardia avversaria sugli sviluppi di un corner. Nel finale di frazione, dopo il palo centrato da Sansone al 40′, il VAR è decisivo nell’annullare il calcio di rigore che era stato assegnato al Lecce per un fallo di Circati su Piccoli.

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli emiliani attaccano al 47′ con Mihaila. I giallorossi replicano al 48′ con Piccoli, al 50′ con Strefezza e Corvi chiude bene in anticipo al 51′ prima di accorciare le distanze con il gol realizzato da Piccoli al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro Stefezza ripristina momentaneamente l’equilibrio al 76′ ma l’autogol di Pongracic del 90’+5′ consente ai crociati di tornare avanti. Ci pensa infine Man a chiudere i conti con il poker siglato al 90’+7′ trasformando il calcio di rigore concesso per fallo di Ramadani su Bernabé.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Minelli, proveniente dalla sezione di Varese, ed il signor Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, hanno estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Strefezza e Berisha da un lato, Mihaila, Coulibaly e Zagaritis dall’altro. La vittoria conquistata lontano dalle mura amiche permette al Parma di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia mentre il Lecce viene eliminato dalla competizione.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE PARMA: IL TABELLINO

Lecce-Parma 2 a 4 (p.t. 0-2)

Reti: 9′ Sohm(P); 29′ Bonny(P); 54′ Piccoli(L); 76′ Strefezza(L); 90’+5′ AUTO Pongracic(P); 90’+7′ RIG. Man(P).

Assist: 9′ Hainaut(P); 76′ Banda(L).

LECCE (4-3-3) – Brancolini, Venuti, Baschirotto, Touba, Gallo; Berisha, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. A disposizione: Falcone, Samooja, Borbei, Pongračić, Almqvist, Rafia, Krstovic, Dorgu, Gonzalez, Gendrey, Banda, Faticanti, Smajlović, Samek. Allenatore: Roberto D’Aversa.

PARMA (4-2-3-1) – Corvi; Coulibaly, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hainaut; Mihaila, Sohm, Benedyczak; Bonny. A disposizione: Chichizola, Turk, Charpentier, Bernabè, Begic, Ansaldi, Del Prato, Colak, Camara, Hernani, Zagaritis, Amoran, Haj, Man. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Daniele Minelli (sezione di Varese); 22′ Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 33′ Mihaila(P); 72′ Strefezza(L); 74′ Coulibaly(P); 85′ Zagaritis(P); 87′ Berisha(L).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LECCE PARMA













