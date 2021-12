Video/ Lecce Reggina (2-0) gol e highlights: i salentini in testa alla classifica

Il Lecce supera la Reggina per due reti a zero grazie a Gargiulo e Majer. Con questa vittoria i salentini si portano momentaneamente in testa alla classifica mentre la Reggina resta a quota 22 punti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Di Mariano ci prova al volo con il destro, la sfera termina altissima. Ottimo inizio del Lecce che spinge in maniera convinta. Gargiulo calcia ma Cionek devia, arriva Majer che per poco non trova il vantaggio. Dermaku per Bellomo, quest’ultimo viene chiuso in calcio d’angolo.

Montalto per Cortinovis, quest’ultimo prova il pallonetto in area su Gabriel, sfera fuori di pochissimo. Gargiulo! La sblocca il Lecce! Di Mariano crossa e trova la spizzata di Hjulmand, sfera sui piedi di Coda che serve a Gargiulo un pallone da spingere solo in rete. Majer la mette in mezzo su punizione e pesca Dermaku che di testa trova la grande riposta di Turati. Problema fisico per Coda che deve lasciare il campo, al suo posto c’è Olivieri. Strefezza da fuori area sfiora il bis. Termina la prima frazione di gioco tra Lecce e Reggina, decide al momento Gargiulo.

SECONDO TEMPO

Olivieri recupera una sfera da fuori area, sfera di fuori pochissimo. Majer! Arriva il raddoppio dei padroni di casa! Strefezza per Majer che entra in area e supera Turati con estrema facilità. Majer parte in contropiede, il cross attraversa tutta l’area. Prova a riaprirla la Reggina con un sinistro di Ricci, Gabriel respinge bene. Ricci pesca Galabinov, Gabriel para facile. Dieci minuti alla fine, Lecce avanti di due reti. Hjulmand di destra da fuori area, Lecce che vuole chiudere in bellezza. Quattro i minuti di recupero per una gara che sembra non avere più nulla da dire. Termina il match, vince il Lecce.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand (84′ Helgason), Majer (75′ Blin); Strefezza (84′ Listkowski), Coda (41′ Olivieri), Di Mariano (75′ Rodriguez). a disposizione: Bleve, Samooja, Meccariello, Bjarnason, Bjornkengren, Barreca, Calabresi. Allenatore: Baroni

REGGINA (4-3-3): Turati; Adjapong, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (70′ Bianchi), Cortinovis (70′ Tumminello); Bellomo (58′ Ricci), Montalto (58′ Galabinov), Rivas (73′ Liotti). a disposizione: Micai, Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Gavioli, Laribi, Denis. Allenatore: Aglietti

arbitro: Volpi di Arezzo assistenti: Dei Giudici – Mondin IV uomo: Moriconi

VAR: Nasca AVAR: Capaldo

ammoniti: Crisetig, Cionek, Hetemaj (R), Di Mariano (L)

